華南青少棒／台中市陳韋帆快腿跑出長打 敲3支三壘打

華南青少棒賽4強台中市隊陳韋帆快腿跑出更多長打，今天單場3支三壘打，率隊以6比3拿勝晉級冠軍戰，賽會累積5支三壘打；陳韋帆多比賽累積經驗，自評心態更穩定。

112年華南金控盃全國青少棒賽4強台中市隊與台南市隊在三重棒球場交手，台中市隊2棒中外野手陳韋帆靠著腳程跑出更多長打。

陳韋帆此次賽會維持好手感，今天賽前總計6場出賽，共21打數敲出10支安打，包括2支三壘打，打擊率4成76，今天比賽單場3支安打都是三壘打、貢獻2分打點，表現亮眼，也是球隊搶勝功臣之一。

台中市隊總教練藍文權表示，陳韋帆最近打擊手感好，只要狀況好、投手的失投球能確實掌握，擊球確實長打就會出現，他的打擊力道也很不錯，守備位置是外野，腳程也是他的優勢。

陳韋帆有自信，只要落點不錯的球都可以跑成長打，此次比賽從開打前練球時打擊的感覺就蠻好的，想辦法把好的感覺記起來，很開心在比賽中也有好的發揮。

台中市隊此次預賽不敵花蓮隊、落入敗部，最後還是如願打進冠軍戰，陳韋帆表示，教練團有提醒大家要調整心態，大家也都自信滿滿。

陳韋帆的偶像是目前效力中職味全龍隊的強打者林智勝，他表示，雖然兩人的打擊型態不同，但很欣賞林智勝，希望成為像林智勝一樣優秀的打者，也希望長打能力可以再提升。

陳韋帆自評國中階段心態更穩定，以前場上遇到狀況就會「慌慌的」，透過多比賽、累積經驗，已經知道該怎麼調整了。