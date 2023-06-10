華南青少棒／陳昶瑞穩守 台中市睽違8年闖冠軍戰

華南青少棒賽4強台中市隊投手陳昶瑞後援4局1責失、拿下勝投，陳韋帆單場3支三壘打、貢獻2分打點，率隊以6比3擊敗台南市隊、睽違8年重返冠軍戰，明天將與台東縣爭冠。

112年華南金控盃全國青少棒賽4強在三重棒球場舉行，台中市隊今天與台南市隊交手，台中市隊開賽就有攻勢，1局上靠著陳韋帆三壘打、滾地球先馳得點。

台中市隊2局上再靠失誤、短打推進、幸運安打拿下第2分，3局上有戰術，宋米家敲安，再靠著保送、捕逸、盜壘跑回第3分，4局上陳韋帆再敲三壘打、一棒送回2分，7局上陳韋帆敲出個人單場第3支三壘打，再靠著滾地球跑回團隊第6分。

台中市隊先發投手傅振閎投3局被敲1支安打，投出2次保送，失掉1分責失分，陳昶瑞後援登板，投4局被敲3支安打，投出4次三振、1次保送，失掉2分（1分責失分），幫助球隊守住勝利、拿下勝投。

台中市隊總教練藍文權表示，因為隔場限制有2名投手不能出賽，本來就設定今天要讓傅振閎、陳昶瑞投完這場比賽，陳昶瑞投到6局有受到失誤影響情緒掉分，但有穩下來、沒有擴大失分的危機，兩任投手都表現很好。

台中市隊上一次打入華南青少棒賽是民國104年，今天搶勝、睽違8年晉級冠軍戰，藍文權表示，「8年了、等了比較久，但球員們也知道這場比賽的重要性，希望他們把最好的一面表現出來。」

台中市隊明天將與台東縣隊爭冠、勝隊取得亞洲青少棒賽組訓權，藍文權也表示，台東縣是原住民球隊，投打跑都有一定的水準，最重要的是要先穩住自己、減少失誤，攻擊要確實，直言「台東蠻強的」，也鼓勵球員們，盡力、展現態度最重要。