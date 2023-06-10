中職／江少慶連兩場大失血 羅曼揪出「放球點」問題

富邦悍將隊王牌投手江少慶連兩場出賽大失血，投手教練羅曼已經看出端倪，明確指出「放球點」的問題，既然已看到問題，就能對症下藥，江少慶也會維持正常輪值出賽。

江少慶開季表現神勇，在時序進入6月以前，還以防禦率1.82居榜首，但6月的兩場先發合計只投7.2局，被敲19安打、失14分（責失13分），防禦率已經暴漲到3.63。

羅曼表示，棒球選手原本在球季中就會遇到這些起伏，最近剛好是少慶的低潮，有注意到他的放球點比較後面，且因手的速度慢下來、跟不上身體，導致放球點比較不固定。

「選手在季中遇到撞牆期很正常，會針對觀察到的問題，再協助他去調整。」羅曼表示，江少慶本身就是很努力的選手，只要持續給他心理建設，積極面對下一場比賽，他相信江少慶可以調整回來。

是否考慮拉長休息天數？羅曼明確回應，「他會維持正常輪值出賽，他的表現一直都很棒，也就兩場投得比較掙扎，不會因為兩場不好就改變他的出賽節奏。」