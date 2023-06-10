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中職／鋼龍有逃脫條件不代表想走 葉君璋相信味全能讓他喜歡

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
龍隊教頭葉君璋不擔心鋼龍被韓職挖腳。 聯合報系資料照
龍隊教頭葉君璋不擔心鋼龍被韓職挖腳。 聯合報系資料照

韓職棒近年在季中補強洋投，屢將視線先望向台灣，威達爾即將成為本季第一位被挖角的洋將，味全龍隊的鋼龍在中職擁有更漂亮的數據，會不會擔心他也被挖角？總教練葉君璋表示，如果味全能讓他喜歡這裡，「我想他也不一定會選擇出去。」

斗山熊隊補強洋投優先考慮到威達爾，南韓媒體報導中提到幾項關鍵考量，除了已有韓職經驗外，他一直維持出賽且人已在鄰近的台灣，不需調整進入比賽節奏且沒有時差問題，幾乎是一落地就可以登板。

龍隊陣中有位數據更漂亮的洋投，鋼龍的8勝、65次三振都在聯盟中領跑，本季12場先發就有10場是優質內容，而他曾在2020年效力起亞虎隊、也具備韓職經驗，去年就曾被韓職球隊鎖定，最終龍隊加碼留人，今年也續留龍隊，但合約中附帶多個可逃脫的時間點。

對於是否掛心今年再有韓職球隊出手，葉總對此表示，「假設對方薪水開得沒有好很多，他為什麼要去？去年他也可以離開，但選擇留下。」

葉君璋提到，選手會考量環境、條件，「如果我們這邊讓他喜歡，那邊條件又沒好很多，我想他也不一定會選擇出去，今年我相信大家也知道這樣的狀況。」他指出，鋼龍合約雖有逃脫條件，但想不想去和要不要去是兩回事，「對他來講，有人來找是肯定，這應該不是說他想離開，而是給自己空間，也在訓練、投球上更督促自己。」

韓職 葉君璋 中職

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