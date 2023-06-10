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華南青少棒／許定捷4強戰敲3安 高中考到公費將去日本打球

中央社／ 新北10日電
112年華南金控盃全國青少棒賽4強10日由台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊內野手許定捷（圖）攻守俱佳，單場3安貢獻2分打點，是球隊搶勝功臣之一。 中央社
112年華南金控盃全國青少棒賽4強10日由台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊內野手許定捷（圖）攻守俱佳，單場3安貢獻2分打點，是球隊搶勝功臣之一。 中央社

華南青少棒賽4強台東縣隊內野手許定捷攻守俱佳，單場3安貢獻2分打點，是球隊搶勝功臣之一；許定捷擊球率高，畢業將領公費到日本打球，他也希望國中最後一個比賽拚國手資歷。

112年華南金控盃全國青少棒賽4強由台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊中心棒次打者許定捷打擊頻建功，1局上敲出安打，2局上也有安打、帶有1分打點，7局敲出個人單場第3安，再替球隊多添保險分，率隊以5比3拿下勝利。

許定捷今天總計4打數敲出3支安打、貢獻2分打點；台東縣隊總教練高瑋表示，許定捷打擊穩定、擊球率高，所以安排打球隊中心棒次，也有不錯表現。

許定捷表示，此次比賽剛開始打擊狀況不錯，比賽中段有點想太多了，打擊狀況往下掉，他一直告訴自己：「開心打球、放輕鬆，不要想太多」，很開心4強賽打擊回溫，用好表現幫助團隊。

國三的許定捷已經確定畢業後要到日本打球，他表示很欣賞日本球員打球的態度，剛好有考到公費去日本打球的機會，想去嘗試看看。

許定捷自評國中3年想法上進步最多，以前在比賽過程中有時會不專注，現在改善很多，打擊維持穩定，守備範圍也變大，目前主要守備位置是二壘，游擊守備也可以。

許定捷此次華南金控盃投打都有出賽紀錄，除了打擊有好表現外，投球最快球速也可以投到130公里，他表示日本球隊教練有溝通過，希望他到日本打球維持投打二刀，許定捷也希望在去日本打球前可以拚國手資歷。

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