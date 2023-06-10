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華南青少棒／偶像是日職的山本由 賴謙凡新練變速球成武器

中央社／ 記者謝靜雯新北10日電
112年華南金控盃全國青少棒賽4強10日在三重棒球場舉行，台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊後援投手賴謙凡（前）新練的變速球成為武器，後援2局失1分、救援成功，助球隊5比3險勝花蓮縣隊。 中央社
112年華南金控盃全國青少棒賽4強10日在三重棒球場舉行，台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊後援投手賴謙凡（前）新練的變速球成為武器，後援2局失1分、救援成功，助球隊5比3險勝花蓮縣隊。 中央社

華南青少棒賽4強是花東之戰，台東縣隊後援投手賴謙凡新練的變速球成為武器，今天後援2局失1分、救援成功，助球隊5比3險勝花蓮縣隊，他的偶像是日籍球星山本由伸

112年華南金控盃全國青少棒賽4強在三重棒球場舉行，台東縣隊今天與花蓮縣隊交手，台東縣隊5局打完以4比0領先，6局花蓮縣隊有攻勢，無人出局攻佔一、二壘，台東縣隊換上投手賴謙凡後援登板。

賴謙凡先投出保送讓花蓮縣隊攻佔滿壘，接著被敲安打失掉2分，1人出局後再被敲出高飛犧牲打失掉1分，關鍵時刻穩守，凍結花蓮縣隊攻勢。

賴謙凡7局續投被首名打者敲出安打，接著投出三振，再讓接下來2名打者都敲出外野飛球出局；賴謙凡總計用32球投2局，被敲出3支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，球隊以5比3拿勝，賴謙凡拿下救援成功。

賴謙凡危機登板，雖然一開始有點緊張，但他表示喜歡救援的角色、覺得很有挑戰性，今天登板比數一度被追到剩1分，他仍對隊友的打擊、守備有信心，「放心投、其他的都交給隊友。」

賴謙凡除了直球外，還有滑球、曲球、指叉球和變速球，他表示變速球是升上國二時跟隊友學的，目前已經成為武器球，今天投出三振的球就是變速球，平時也會看日籍球星山本由伸的投球影片。

賴謙凡解釋，雖然和山本由伸投球型態不太一樣，但欣賞他投球動作很漂亮、下盤也很穩，此次參賽目標拚國手資歷。

山本由伸

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