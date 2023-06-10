華南青少棒／杜翊澤、賴謙凡聯手 台東晉冠軍戰
華南青少棒賽4強台東縣隊今天與花蓮縣隊交手，台東縣隊先發投手杜翊澤5局好投、賴謙凡後援2局失1分，關鍵時刻穩守，率隊以5比3拿勝、睽違4年再闖冠軍戰。
112年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強今天在三重棒球場舉行，台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊先發投手杜翊澤比賽前半段展現壓制力，5局投完沒有失分，6局續投先被敲出安打、投出保送讓對手攻占得點圈，無人出局、壘上有人時退場。
台東縣隊換上賴謙凡後援登板，再投出保送讓對手攻占滿壘，接著被敲安打失2分，再被敲出高飛犧牲打掉1分，但及時回穩、凍結對手攻勢。
台東縣隊今天開賽1局上拿下3分，2局靠著保送、盜壘、許定捷適時安打再拿1分，7局上許定捷再敲安打，替球隊多添保險分。
台東縣先發投手杜翊澤用86球投5局，被敲出7支安打，投出8次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分、拿下勝投，賴謙凡後援2局被敲3支安打，投出2次三振、1次保送，失掉1分、救援成功。
台東縣隊總教練高瑋表示，今天先發投手杜翊澤開賽狀況沒有特別好，可能有點緊張，但越投越好，投到6局有狀況是體力到了臨界點。
高瑋表示，6局有狀況換上賴謙凡是陣中最好的救援投手，剛登板可能有點緊張，還好分數夠花，他的控球好、變化球種多，讓打者不好掌握。
台東縣隊拿勝晉級冠軍戰，高瑋表示，拚冠軍是既定的目標，但還是一樣穩紮穩打。台東縣隊上一次打入華南青少棒賽冠軍戰是民國108年，當年冠軍戰擊敗桃園市隊奪冠，此次睽違4年再闖冠軍戰，力拚亞洲青少棒賽組訓權。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言