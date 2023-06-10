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華南青少棒／杜翊澤、賴謙凡聯手 台東晉冠軍戰

中央社／ 新北10日電
112年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強10日在三重棒球場舉行，台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊先發投手杜翊澤（圖）5局好投、賴謙凡後援2局失1分，關鍵時刻穩守，率隊以5比3拿勝。 中央社
112年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強10日在三重棒球場舉行，台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊先發投手杜翊澤（圖）5局好投、賴謙凡後援2局失1分，關鍵時刻穩守，率隊以5比3拿勝。 中央社

華南青少棒賽4強台東縣隊今天與花蓮縣隊交手，台東縣隊先發投手杜翊澤5局好投、賴謙凡後援2局失1分，關鍵時刻穩守，率隊以5比3拿勝、睽違4年再闖冠軍戰。

112年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強今天在三重棒球場舉行，台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊先發投手杜翊澤比賽前半段展現壓制力，5局投完沒有失分，6局續投先被敲出安打、投出保送讓對手攻占得點圈，無人出局、壘上有人時退場。

台東縣隊換上賴謙凡後援登板，再投出保送讓對手攻占滿壘，接著被敲安打失2分，再被敲出高飛犧牲打掉1分，但及時回穩、凍結對手攻勢。

台東縣隊今天開賽1局上拿下3分，2局靠著保送、盜壘、許定捷適時安打再拿1分，7局上許定捷再敲安打，替球隊多添保險分。

台東縣先發投手杜翊澤用86球投5局，被敲出7支安打，投出8次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分、拿下勝投，賴謙凡後援2局被敲3支安打，投出2次三振、1次保送，失掉1分、救援成功。

台東縣隊總教練高瑋表示，今天先發投手杜翊澤開賽狀況沒有特別好，可能有點緊張，但越投越好，投到6局有狀況是體力到了臨界點。

高瑋表示，6局有狀況換上賴謙凡是陣中最好的救援投手，剛登板可能有點緊張，還好分數夠花，他的控球好、變化球種多，讓打者不好掌握。

台東縣隊拿勝晉級冠軍戰，高瑋表示，拚冠軍是既定的目標，但還是一樣穩紮穩打。台東縣隊上一次打入華南青少棒賽冠軍戰是民國108年，當年冠軍戰擊敗桃園市隊奪冠，此次睽違4年再闖冠軍戰，力拚亞洲青少棒賽組訓權。

青少棒錦標賽 棒球

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