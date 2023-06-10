中職／張志豪追平+再見轟史上第6人 加代打屬性史上第1

再見轟對球員來說已經很難得，中職史上一共79位球員曾敲出再見轟，但中信兄弟隊張志豪昨晚敲出追平轟加上再見轟，是中職史上第6人，再加上代打屬性，則是中職34年來一次發生。

味全龍隊羅世幸是史上第一位單場敲出追平轟加再見轟的球員，1992年5月23日對統一獅隊之戰，他先在7局下轟出陽春砲追平，9局下再敲出3分砲，以7：4擊敗對手。

張泰山在2003年9月10日對戰第一金剛隊時曾辦到，當時0：1落後，張泰山先在7局下轟出陽春砲，9局下再敲第二轟，以2：1贏球。

陳金鋒也有，2006年8月1日效力LaNew熊隊時期，他在6局下轟出陽春砲追平比數，不過球隊後來又落後再追平，到10局下再轟出2分砲說再見。

2015年9月17日，Lamigo桃猿隊陳俊秀也曾在9局下先轟出兩分砲逼平比數，10局下面對1分落後，再敲出三分砲，以11：9逆轉勝。

最近一次是樂天桃猿隊朱育賢也曾單場敲出追平及再見轟，那是在2020年4月15日與統一獅隊之戰兩隊合計敲出9轟，朱育賢單場三響砲，10局下的陽春砲扳平比數，12局下再開轟結束比賽。