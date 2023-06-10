中職／獅隊完封悍將 本季首局狂攻50分

統一獅隊挑戰上半季冠軍路上，有超狂的首局數據撐腰，包括昨天以8：０擊敗富邦悍將隊在內，本季已在第一局攻下50分，海放其他4隊。

獅隊由洋投勝騎士先發7局僅被敲4安打、無失分，打線從首局就全力相挺，邱智呈的安打之後，悍將先發投手江少慶連續保送兩棒形成滿壘，胡金龍敲安助獅隊先破蛋且仍是滿壘局面，6到8棒的林益全、陳重廷、陳重羽棒棒開花，最終單局打了10人次、灌進6分。

盤點5隊本季各局得分，獅隊在第一局的進攻海放各隊，64支安打、攻下50分都遙遙領先，樂天桃猿隊的24分排名第2，但只有獅隊的一半不到；若以首局失分來看，獅隊失15分也是5隊最少。

獅隊4局攻勢再開，讓江少慶僅撐3.1局失8分退場；時序進入6月以前，江少慶還以防禦率1.82居榜首，但近兩場先發合計只投7.2局，被敲19安打、失14分（責失13分），防禦率已經暴漲到3.63。

昨晚在洲際棒球場，可能是猿隊洋投威達爾本季最後一戰，賽前爆出南韓職棒有意挖角，領隊浦韋青證實已收到對方身分照會，對於買斷金協商中，還不確定威達爾會待到何時；猿隊即使少了威達爾，二軍還有霍爾在，日前因心臟不適下放的他，已經開始出賽，最快下周可歸隊。

威達爾昨面對中信兄弟隊，雖然開賽有些不穩，但仍以102球投完7局，被敲7支安打，但丟掉2分（責失1分），勝投資格因牛棚放火燒掉，今年在中職11場先發、防禦率2.69，拿下5勝4敗。