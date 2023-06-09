中職／謝謝酸民！張志豪從低谷到「確信步」上頒獎台

中信兄弟隊張志豪今晚先以代打身分在8局下敲出追平三分砲，延長賽11局下更轟出再見全壘打，幫助球隊以6：5逆轉擊敗樂天桃猿隊，賽後他「確信步」走上MVP頒獎台，向酸民說：「有你們酸我真好，我爽！」

兄弟今天打到8局下以2：5落後，2出局一、三壘有人局面，張志豪一發三分砲讓球隊續命，而延長賽再次輪到他，演出連兩打席開轟，賽後主持人小白還沒公布單場MVP人選，張志豪就直接往頒獎台方向走過去。

站上台後，張志豪說：「開刀之後沒有在主場站上MVP獎台，這是神為我準備好的道路，相信自己可以，今天我做到了，感謝讚美主。」雖然神情看起來有些激動，但他也說：「眼淚要留在最重要的時候，現在還不是時候。」

張志豪沒記錯，他上一次在洲際主場獲選單場MVP已經是2021年4月27日，該年季中他因左手肘韌帶撕裂進行手術，去年出賽機會不多，今年球季以一壘手身分卡位一軍，這段過程，有不少酸言酸語纏身。

張志豪說：「謝謝支持我們、鼓勵我們的球迷，在受傷期間有你們的鼓勵，很感動。」接著話鋒一轉，「也謝謝那些酸民，我受傷的時候，有你們酸我真好，我爽！」

兄弟最近兩年拿下冠軍，第一年張志豪因受傷缺席，去年未能擠進總冠軍賽名單，今天賽後他也向球迷宣示：「三連霸我不缺席！」