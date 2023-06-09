中職／英雄命！張志豪代打追平轟 延長賽再敲再見轟

中信兄弟隊連兩場打得難分難捨，昨天才與味全龍隊打到延長賽戰平，今晚張志豪先是一發三分砲將比賽逼平，11局下更以一發再見轟為比賽畫下句點，兄弟以6：5逆轉擊敗樂天桃猿隊，戰績超越富邦悍將隊站上第四。

今天是猿隊洋投威達爾可能的本季最終戰，賽前傳出韓職有意招攬的他，首局被敲安打加上失誤小遇亂流，但以102球投完7局，被敲7支安打，失2分（1分責失），防禦率下修到2.69，然而無法帶走勝投。

猿隊在2局上靠著林泓育高飛犧牲打、梁家榮2分砲，灌進3分逆轉為3：1，3局上廖健富高飛犧牲打、8局上陳晨威高飛犧牲打，各進帳1分；威達爾首局掉分後，3局下再掉1分，退場後猿隊還以5：2領先。

然而8局下接替登板的蘇俊璋被兄弟狙擊，雖抓到2出局，但也被岳東華、陳子豪敲出安打，由張志豪代打蘇緯達，將一顆低球撈出右外野全壘打牆，一發三分砲瞬間扳平比數，調度成功的「恰總」彭政閔也在張志豪回到休息區時熱情擁抱。

比賽以5：5進入延長賽，到11局下又輪到張志豪第一個站上場打擊，對戰投手換成朱俊祥，張志豪照樣把球轟到右外野全壘打牆外，單場連兩打席開轟，又是再見全壘打，獲選單場MVP。