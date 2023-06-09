聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／英雄命！張志豪代打追平轟 延長賽再敲再見轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊張志豪今晚先轟出三分追平砲，延長賽又敲出再見轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊張志豪今晚先轟出三分追平砲，延長賽又敲出再見轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊連兩場打得難分難捨，昨天才與味全龍隊打到延長賽戰平，今晚張志豪先是一發三分砲將比賽逼平，11局下更以一發再見轟為比賽畫下句點，兄弟以6：5逆轉擊敗樂天桃猿隊，戰績超越富邦悍將隊站上第四。

今天是猿隊洋投威達爾可能的本季最終戰，賽前傳出韓職有意招攬的他，首局被敲安打加上失誤小遇亂流，但以102球投完7局，被敲7支安打，失2分（1分責失），防禦率下修到2.69，然而無法帶走勝投。

猿隊在2局上靠著林泓育高飛犧牲打、梁家榮2分砲，灌進3分逆轉為3：1，3局上廖健富高飛犧牲打、8局上陳晨威高飛犧牲打，各進帳1分；威達爾首局掉分後，3局下再掉1分，退場後猿隊還以5：2領先。

然而8局下接替登板的蘇俊璋被兄弟狙擊，雖抓到2出局，但也被岳東華、陳子豪敲出安打，由張志豪代打蘇緯達，將一顆低球撈出右外野全壘打牆，一發三分砲瞬間扳平比數，調度成功的「恰總」彭政閔也在張志豪回到休息區時熱情擁抱。

比賽以5：5進入延長賽，到11局下又輪到張志豪第一個站上場打擊，對戰投手換成朱俊祥，張志豪照樣把球轟到右外野全壘打牆外，單場連兩打席開轟，又是再見全壘打，獲選單場MVP。

兄弟先發投手鄭凱文在4局上被強襲球打中左手前臂肌肉，僅投3.1局提前退場，被敲8支安打、掉4分，無關勝敗；接手的魏碩成繳出先發級貢獻，76球投了4.2局，雖有偏多的5次四壞保送，但僅被敲出2支安打，丟掉1分，另有4次三振。

中信兄弟隊張志豪今晚先轟出三分追平砲，延長賽又敲出再見轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊張志豪今晚先轟出三分追平砲，延長賽又敲出再見轟。圖／中信兄弟隊提供

張志豪

延伸閱讀

新北私幼餵藥案延燒 民進黨再批侯友宜包庇業者：道歉毫無誠意

侯友宜說對黑金殺到沒 民進黨：演戲說空話

侯友宜為新北私幼餵安眠藥道歉 民進黨：毫無誠意

新北爆幼兒園餵安眠藥 民進黨：侯友宜快點回新北坐鎮

相關新聞

中職／英雄命！張志豪代打追平轟 延長賽再敲再見轟

中信兄弟隊連兩場打得難分難捨，昨天才與味全龍隊打到延長賽戰平，今晚張志豪先是一發三分砲將比賽逼平，11局下更以一發再見轟...

中職／江少慶進6月後掉電 3.1局失8分落入獅口

開季神勇的江少慶，近期開始掉電力，今天面對統一獅隊先發3.1局被敲9安打、狂失8分，富邦悍將隊終場以0：８輸給獅隊，江少...

中職／兄弟球團回報鄭凱文傷情 江坤宇也飛撲傷退

中信兄弟隊今晚對樂天桃猿隊，兩名球員提前傷退，游擊手江坤宇因8局上撲接導致腿部不適，退場休息，先發投手鄭凱文被強襲球打中...

中職／開局王者！獅隊本季首局已攻50分 海放其他4隊

統一獅隊真的是第一局的王者，今天再度於首局攻下6分大局，今年已在首局攻下50分，其他4隊完全看不到車尾燈。

中職／鄭凱文左手挨強襲球 硬撐傳球投3.1局早退

中信兄弟隊今晚開賽就陷入2：4落後，屋漏偏逢連夜雨，先發投手鄭凱文在4局上因強襲球打中左手，忍痛傳球還是被跑出內野安打，...

中職／謝謝酸民！張志豪從低谷到「確信步」上頒獎台

中信兄弟隊張志豪今晚先以代打身分在8局下敲出追平三分砲，延長賽11局下更轟出再見全壘打，幫助球隊以6：5逆轉擊敗樂天桃猿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦