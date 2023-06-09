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中職／江少慶進6月後掉電 3.1局失8分落入獅口

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一先發投手勝騎士，最後獲MVP。 統一獅提供
統一先發投手勝騎士，最後獲MVP。 統一獅提供

開季神勇的江少慶，近期開始掉電力，今天面對統一獅隊先發3.1局被敲9安打、狂失8分，富邦悍將隊終場以0：８輸給獅隊，江少慶吞下本季第5敗。

獅隊由洋投勝騎士先發7局僅被敲4安打、無失分，悍將首局前兩棒李宗賢、劉俊豪都敲安打上壘，但王正棠打向一、二壘之間的滾地球，一壘手林益全接球後策動雙殺，游擊手林靖凱傳一壘雖略偏差，但勝騎士呈麻花姿將這球接進手套、腳仍牢牢踩在壘包上，幫自己化解大半危機。

悍將錯過先馳得點的機會後，下半局就看獅隊表演，邱智呈的安打之後，江少慶連續保送兩棒形成滿壘，胡金龍敲安助獅隊先破蛋且仍是滿壘局面，6到8棒的林益全、陳重廷、陳重羽棒棒開花，獅隊持續攻城掠地，最終單局打了10人次、灌進6分。

獅隊4局攻勢再開，再度由邱智呈安打、潘傑楷保送扮演引信，江少慶的暴投先送分，胡金龍的安打為獅隊再添分數，擴大8：０領先。

時序進入6月以前，江少慶還以防禦率1.82居榜首，但近兩場先發合計只投7.2局，被敲19安打、失14分（責失13分），防禦率已經暴漲到3.63。

富邦悍將隊先發投手江少慶投3.1局狂失8分。本報資料照片
富邦悍將隊先發投手江少慶投3.1局狂失8分。本報資料照片

江少慶 胡金龍

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