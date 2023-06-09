中職／兄弟球團回報鄭凱文傷情 江坤宇也飛撲傷退

中信兄弟隊今晚對樂天桃猿隊，兩名球員提前傷退，游擊手江坤宇因8局上撲接導致腿部不適，退場休息，先發投手鄭凱文被強襲球打中左手前臂後，球團回報：「目前手部沒有力氣，冰敷治療觀察後續狀況中。」

今晚先發的鄭凱文在4局上1出局後，面對陳晨威敲出的投手方向強襲球，閃避不及被打中左手，他忍痛走下投手丘將球傳到一壘，不過陳晨威還是跑出安打，鄭凱文隨後退場休息，僅投了3.1局，被敲8支安打、掉4分。

鄭凱文傷勢狀況，兄弟球團後續回報：「被擊中左手前臂肌肉部分，沒有擊中關節，目前手部沒有力氣，冰敷治療觀察後續狀況中。」

而8局上兄弟再添一名早退成員，面對梁家榮敲出的中外野滾地球，江坤宇飛撲沒能攔下，隨後感到左腳不適、疑似抽筋，防護員上場觀察後，決定讓他退場休息，由張仁瑋移防游擊，岳東華替補守二壘。