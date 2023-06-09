中職／鄭凱文左手挨強襲球 硬撐傳球投3.1局早退

中信兄弟隊今晚開賽就陷入2：4落後，屋漏偏逢連夜雨，先發投手鄭凱文在4局上因強襲球打中左手，忍痛傳球還是被跑出內野安打，不得不提前退場，由魏碩成接手。

中職今天在洲際棒球場兄弟與樂天桃猿隊之戰，兄弟雖在1局下先馳得點，不過猿隊在2局上靠著林泓育高飛犧牲打、梁家榮2分砲，灌進3分逆轉，3局上廖健富高飛犧牲打再進帳1分。

兄弟在3局下靠著連串安打追回1分，鄭凱文卻等不到逆轉，4局上1出局後，面對陳晨威敲出的投手方向強襲球，鄭凱文閃避不及被打中左手，他忍痛走下投手丘將球傳到一壘，不過陳晨威還是跑出安打。

鄭凱文接下來跌坐在地，兄弟防護員、總教練彭政閔都上場了解狀況，陳晨威也靠近關心，最終仍決定換投，接手的魏碩成順利抓下2出局，沒讓鄭凱文留下的壘包變成分數，鄭凱文投3.1局，被敲8支安打、掉4分。