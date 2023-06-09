中職／陳嘉玲來了！吳以涵、于子育為統一獅開球

中職統一獅隊6月13到18日的上半季最終主題賽事，與台南市政府文化局共同推出「台南400獅在棒」主題日，首日賽前邀請台南市市長黃偉哲到場參與開球，16日更邀請吳以涵、于子育兩位「俗女養成記」演員聯手開球。

台南400獅在棒主題日，6月13日賽前將邀請台南市市長黃偉哲蒞臨現場，並與台南400設計師李明道Akibo一同擔任開球嘉賓投打組合，為本次活動揭開序幕。

16日的主題日活動，當天賽前邀請台南市南化區玉山國民小學扯鈴隊及童軍團蒞臨表演，當日賽事活動嘉賓特別邀請吳以涵、于子育蒞臨現場，兩位在俗女養成記分別飾演陳嘉玲兒時及陳嘉玲媽媽。

俗女養成記以台南城市為背景的電視影集，透過電視劇讓更多人認識不一樣的台南，本次台南400獅在棒主題日，邀請吳以涵、于子育聯手登場開球，賽前也特別由于子育帶來兩首經典歌曲，為台南400主題日活動獻唱。