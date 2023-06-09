中職／桃猿證實斗山熊挖角威達爾 今晚戰兄弟不受影響

南韓職棒斗山熊隊物色洋投戰力，目光對準「復合」威達爾，樂天桃猿隊領隊浦韋青證實已收到對方身分照會，表達想要買斷合約，威達爾表訂今晚面對中信兄弟隊的先發不受影響，猿隊也會加速洋將補強。

南韓媒體今天報導，斗山熊需要能吃局數的先發洋投，現在要從美國尋找戰力並不容易，已有韓職經驗、目前人在台灣維持出賽的威達爾，成為眼下最實際的選擇，一位斗山熊球團人士證實：「威達爾是目前的強力候選」。

浦韋青表示，斗山熊已透過聯盟進行身分照會，對於買斷金協商中，雙方已在進行相關程序，還不確定威達爾會待到何時，但今晚的出賽沒有問題。

猿隊本季部署4洋投，目前一軍為威達爾、雷法及終結者豪勁；霍爾從4月22日的出賽後就因心臟不適在一軍消失至今，二軍出賽兩場，最近一場為昨天投4.2局、68球，若威達爾離隊後，霍爾可以沿接重返輪值，一軍洋投人數仍算堪用，但猿隊仍須盡快找好備案。