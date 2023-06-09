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中職／悍將盛夏主題日邀房思瑜開球 球迷進場吃雪糕

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊6月18日邀請「運動女神」房思瑜擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊6月18日邀請「運動女神」房思瑜擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「繽紛盛夏」主題日在6月18日登場，不只準備了涼爽的冰品，還有趣味十足的闖關活動，賽前將由「運動女神」房思瑜擔任開球嘉賓。

主題日當天只要穿上「花襯衫」、「海灘褲」、「草帽」擇一之夏日經典元素來到球場，即可領取悍將APP點數5點，G Store商品旗艦店也有全新推出Summer Chill夏威夷襯衫及海灘褲。此外，進場只要出示內野實體票券或電子票券識別手環，即可領取一份雅方食品新品系列雪糕，共有4種口味任選，每票限領一份、數量有限發完為止。

Fubon Angels當然也不會缺席，可愛又俏皮的Fubon Angels將換上夏日風格亮麗登場，活動當日至G Store商品旗艦店消費達3000元，結帳品項須包含Fubon Angels或心動時刻系列商品任一件，即可獲得與檸檬、秀秀子、Jessy、東東等四位Fubon Angels的合照機會。

悍將球團邀請「運動女神」房思瑜擔任開球嘉賓，模特兒出道並跨足戲劇圈的房思瑜，因參加《全明星運動會2》節目中的拚勁，擄獲觀眾的心，平時更是一位愛運動與喜歡走出戶外的「Outdoor女神」，將在18日蒞臨新莊棒球場為悍將開球。

場邊將準備豐富精彩的闖關攤位「消滅西瓜星人」、「海洋畢卡索」、「破浪神射手」、「航海掌舵王」，只要闖關成功就能獲得精美好禮。五局中場將邀請一、三壘側球迷進行夏日裙擺搖搖PK賽，獲勝壘側有機會獲得GATSBY體用抗菌濕巾（極凍冰橙）體驗包，數量有限、發完為止。

Fubon Angels 富邦悍將 棒球

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