中職／威達爾走人倒數？韓媒曝斗山熊與猿隊交涉買斷金

南韓媒體報導，樂天桃猿隊左投威達爾有望重返南韓職棒，前東家斗山熊隊開始與猿隊交涉買斷金，希望盡快得到他的效力。

威達爾去年就待過斗山熊，出賽11場都是先發，取得5勝3敗、防禦率3.60，季後未獲續約，轉戰猿隊，本季至今拿下5勝4敗、防禦率2.85，今天將在洲際球場先發面對中信兄弟隊。

報導指出，斗山熊今年補強的費爾（Dylan File），春訓時就因頭部強襲球受傷，本月才剛出賽，投2場合計9局失9分（責失8分），表現未達期待加上肘傷困擾，球團已與他分手，決定另覓外籍戰力。

斗山熊需要能吃局數的先發洋投，現在要從美國尋找戰力並不容易，已有韓職經驗、目前人在台灣維持出賽的威達爾，成為眼下最實際的選擇，一位斗山熊球團人士證實：「威達爾是目前的強力候選」。

報導中也提到，為了延攬威達爾，斗山與猿隊進行買斷金交涉，等待程序完成後，威達爾就會前往南韓。