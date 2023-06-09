快訊

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／威達爾走人倒數？韓媒曝斗山熊與猿隊交涉買斷金

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊左投威達爾有望重返南韓職棒。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊左投威達爾有望重返南韓職棒。 聯合報系資料照

南韓媒體報導，樂天桃猿隊左投威達爾有望重返南韓職棒，前東家斗山熊隊開始與猿隊交涉買斷金，希望盡快得到他的效力。

威達爾去年就待過斗山熊，出賽11場都是先發，取得5勝3敗、防禦率3.60，季後未獲續約，轉戰猿隊，本季至今拿下5勝4敗、防禦率2.85，今天將在洲際球場先發面對中信兄弟隊。

報導指出，斗山熊今年補強的費爾（Dylan File），春訓時就因頭部強襲球受傷，本月才剛出賽，投2場合計9局失9分（責失8分），表現未達期待加上肘傷困擾，球團已與他分手，決定另覓外籍戰力。

斗山熊需要能吃局數的先發洋投，現在要從美國尋找戰力並不容易，已有韓職經驗、目前人在台灣維持出賽的威達爾，成為眼下最實際的選擇，一位斗山熊球團人士證實：「威達爾是目前的強力候選」。

報導中也提到，為了延攬威達爾，斗山與猿隊進行買斷金交涉，等待程序完成後，威達爾就會前往南韓。

斗山熊 韓職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／岳政華「守」獲MVP 葉總談代跑更換

中職／岳政華長傳擋住反撲 天母條款下龍象言和

中職／集K換全壘打！吉力吉撈連6K平隊史 開轟破乾旱

中職／伍鐸還是要下二軍 布里悍骨頭癒合是好消息

相關新聞

中職／威達爾走人倒數？韓媒曝斗山熊與猿隊交涉買斷金

南韓媒體報導，樂天桃猿隊左投威達爾有望重返南韓職棒，前東家斗山熊隊開始與猿隊交涉買斷金，希望盡快得到他的效力。

中職／悍將盛夏主題日邀房思瑜開球 球迷進場吃雪糕

富邦悍將隊「繽紛盛夏」主題日在6月18日登場，不只準備了涼爽的冰品，還有趣味十足的闖關活動，賽前將由「運動女神」房思瑜擔...

棒球／中東及印度將有職棒 前大聯盟球星當總教練

中東及印度將有職業棒球比賽。準備在2024年底開打的新聯盟「聯合棒球」（Baseball United）近日宣布，前大聯...

中職／揮棒過半不多爭 恰總：相信呂彥青

今晚在天母棒球場味全龍隊與中信兄弟隊3：3握手言和，10局下「恰總」彭政閔一度上場關心揮棒過半問題，但沒有爭執太久，他說...

中職／岳政華「守」獲MVP 葉總談代跑更換

中信兄弟隊今晚與味全龍隊鏖戰到延長賽，因「天母條款」啟動，打完10局以3：3握手言和，外野手岳政華在8局下的長傳成為和局...

中職／猛獅打爆悍將洋投肯特穩住王位 克維斯開季5連勝

統一獅隊洋投克維斯，今天在高雄澄清湖球場登板，對富邦悍將隊先發5局被揮出3支安打、失1分（非自責分），投出開季5連勝，繼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦