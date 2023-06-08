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中職／岳政華「守」獲MVP 葉總談代跑更換

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊外野手岳政華長傳阻殺想要拚本壘的石翔宇。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊外野手岳政華長傳阻殺想要拚本壘的石翔宇。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今晚與味全龍隊鏖戰到延長賽，因「天母條款」啟動，打完10局以3：3握手言和，外野手岳政華在8局下的長傳成為和局關鍵，以守備獲選單場MVP，岳政華自己也有些吃驚。

此戰前4局打完由龍隊以3：0領先，不過6局上兄弟先追回2分，8局上更靠著陳子豪適時安打追平，8局下龍隊有1出局、二三壘有人的大好攻勢，不過在中外野的岳政華先接殺飛球、再長傳本壘成功阻殺石翔宇，讓兩隊以平手進入延長賽並和局收場。

兄弟總教練彭政閔就說，今天的比賽守備上對球隊幫助很大，捕手林吳晉瑋有2次盜壘阻殺，「岳政華的長傳是很關鍵的Play，非常重要。」

岳政華表示，當下已經做好直接傳本壘的心理準備，「因為郭天信在二壘，如果安打很可能回來，後來打得滿前面，先想接殺，再丟本壘，因為他們一定會跑。」能夠遇到這樣的表現機會，岳政華也直呼：「難得。」

龍隊從領先到被追平，總教練葉君璋表示，球隊在經驗上還需要加油，至於8局下吉力吉撈．鞏冠在三壘時更換由石翔宇代跑，就是考量到有可能出現外野高飛球的狀況，「要腿快才有機會，不過那一球打得不夠深。」

岳政華

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