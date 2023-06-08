中職／岳政華長傳擋住反撲 天母條款下龍象言和

岳政華的一次長傳阻殺，讓中華職棒本季第二度啟動天母條款，味全龍隊與中信兄弟隊鏖戰到延長賽，然而10局打完比賽時間超過10點，最終就以3：3握手言和。

「天母條款」是針對天母球場的比賽訂定，若超過夜間10點時，未賽至9局以完成9局賽事為止，平手不再延長；若處於延長賽，則完成該局賽事後結束比賽，本季第1次是在5月9日，當時打完9局龍隊追平，因時間到點不用打延長賽。

吉力吉撈．鞏冠今晚1局下首打席就以一發陽春砲，終止個人連續6打席遭三振，也為龍隊先馳得點，3局下的二壘打也有1分打點；加上4局下拿莫．伊漾落點巧妙的安打，龍隊取得3：0領先。

不過兄弟打線在6局上突破鋼龍封鎖，開局王威晨、岳政華、詹子賢連3支安打攻下1分，接著兩次滾地推進打回第2分；8局上王維中在2出局一壘有人時，投出一顆低角度速球不受青睞，保送了張志豪，接著又被陳子豪敲出安打，兩隊戰平。

龍隊8局上由吉力吉撈在1出局後選到保送上壘，接著郭天信敲出二壘打，吉力吉撈停在三壘後，龍隊換上石翔宇代跑，沒想到劉基鴻敲出的中外野飛球被岳政華接殺，而且長傳阻殺想要拚本壘的石翔宇，讓龍隊攻勢消散於無形，打完10局兩隊皆未再得分。