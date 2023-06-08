經典賽／比賽期間外出飲酒 韓國3選手被處罰款與社區服務

韓國隊今年3月在世界棒球經典賽（WBC）小組賽中連吞2敗慘遭淘汰，球員金廣鉉、李庸燦及鄭哲元坦承在比賽期間飲酒，韓國棒球委員會（KBO）7日對3人處以罰款與社區服務。

法新社報導，韓國隊3月初前往日本東京參賽，韓國球迷對於自家球隊抱持高度期待，認為晉級4強有望。

然而，韓國隊卻在小組賽中接連輸給澳洲及地主國日本慘遭淘汰，對上日本的比賽中，甚至以4比13慘敗，令支持者備感失望。經典賽冠軍最終由日本隊拿下。

韓國媒體之後爆出，韓國隊上有3名投手在關鍵賽事期間飲酒，3人出面公開道歉。

韓國棒球委員會調查後於7日宣布，經典賽對戰日本隊的先發投手金廣鉉被處罰500萬韓元（約新台幣11.8萬元）及80小時社區服務。

李庸燦及鄭哲元則分別被開罰300萬韓元與40小時社區服務。

韓國棒球委員會表示，調查發現金廣鉉在經典賽期間2度飲酒，李庸燦及鄭哲元各有1次，但未說明3人的飲酒量。

被爆出飲酒風波後，3人均被所屬球隊移出一軍。