快訊

獨／侯友宜訪美時間點曝光 日期二擇一九二共識成關鍵

台中奇景！透天厝驚見「頂樓雙車位」 廂型車尾懸空嚇壞鄰居

法國驚傳隨機攻擊！男砍人釀7傷「6名3歲童遭殃」 目擊者：一開始以為是節目

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／比賽期間外出飲酒 韓國3選手被處罰款與社區服務

中央社／ 首爾8日綜合外電報導
金廣炫在經典賽比賽期間飲酒。 路透通訊社
金廣炫在經典賽比賽期間飲酒。 路透通訊社

韓國隊今年3月在世界棒球經典賽（WBC）小組賽中連吞2敗慘遭淘汰，球員金廣鉉、李庸燦及鄭哲元坦承在比賽期間飲酒，韓國棒球委員會（KBO）7日對3人處以罰款與社區服務。

法新社報導，韓國隊3月初前往日本東京參賽，韓國球迷對於自家球隊抱持高度期待，認為晉級4強有望。

然而，韓國隊卻在小組賽中接連輸給澳洲及地主國日本慘遭淘汰，對上日本的比賽中，甚至以4比13慘敗，令支持者備感失望。經典賽冠軍最終由日本隊拿下。

韓國媒體之後爆出，韓國隊上有3名投手在關鍵賽事期間飲酒，3人出面公開道歉。

韓國棒球委員會調查後於7日宣布，經典賽對戰日本隊的先發投手金廣鉉被處罰500萬韓元（約新台幣11.8萬元）及80小時社區服務。

李庸燦及鄭哲元則分別被開罰300萬韓元與40小時社區服務。

韓國棒球委員會表示，調查發現金廣鉉在經典賽期間2度飲酒，李庸燦及鄭哲元各有1次，但未說明3人的飲酒量。

被爆出飲酒風波後，3人均被所屬球隊移出一軍。

棒球 經典賽 金廣鉉

延伸閱讀

韓發表新版國安戰略 「在相互尊重互惠基礎發展對華關係」

MLB／游擊手林多陷低潮 大都會教頭說是經典賽害的

韓國直擊／momo強勁對手來了！拆解酷澎「火箭擴張」三祕訣

突然不知道該看誰！韓國「男女臉蛋天才」合體了　宋慧喬+車銀優豪門姊弟美貌衝破宇宙

相關新聞

中職／泰樂待命組三洋投？恰總：都有可能

中信兄弟隊洋投泰樂到二軍朝先發調整，昨天登板先發5局失3分非責失，局數、用球數逐漸拉長，總教練彭政閔表示，至少還要再看一...

中職／關節唇輕微撕裂 許基宏下二軍：不想變球隊負擔

中信兄弟隊一壘手戰力再次亮紅燈，好不容易重回一軍的許基宏，因6月4日撲本壘導致左肩關節唇輕微撕裂傷，目前雖然可以正常活動...

經典賽／比賽期間外出飲酒 韓國3選手被處罰款與社區服務

韓國隊今年3月在世界棒球經典賽（WBC）小組賽中連吞2敗慘遭淘汰，球員金廣鉉、李庸燦及鄭哲元坦承在比賽期間飲酒，韓國棒球...

中職／伍鐸還是要下二軍 布里悍骨頭癒合是好消息

味全龍隊今天做出2上2下球員異動，伍鐸因PRP治療後恢復不如預期，高孝儀則是自打球受傷，兩人降下二軍，由曾陶鎔、劉家愷頂...

中職／兄弟「阪神甲子園球場日」 台日啦啦隊同框登場

中信兄弟隊10、11日將在台中洲際球場迎戰樂天桃猿隊，暌違4年再度推出「阪神甲子園球場日」活動，日本職棒阪神虎啦啦隊、吉...

中職／降為樂天桃猿二軍投手教練 許銘傑IG發文耐人尋味

樂天桃猿隊日前做出教練團異動，原一軍投手教練許銘傑支援二軍投手農場發展，擔任二軍首席投手教練，許銘傑今(8日)在個人IG發文，「我不會輕易的被打倒！」 許銘傑2020年11月底返台擔任樂天桃猿投

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦