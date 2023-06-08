快訊

理專不法挪用客戶資金 金管會開罰台新銀行800萬元

紐約暫時停止呼吸：籠罩全城的「橘黃霧霾」怎回事？

TPASS月票刷台鐵竟會多扣冤枉錢？ 交通部認了這麼說

中職／關節唇輕微撕裂 許基宏下二軍：不想變球隊負擔

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊一壘手許基宏。本報資料照片
中信兄弟隊一壘手許基宏。本報資料照片

中信兄弟隊一壘手戰力再次亮紅燈，好不容易重回一軍的許基宏，因6月4日撲本壘導致左肩關節唇輕微撕裂傷，目前雖然可以正常活動，但還無法打擊，今天確定下放二軍，許基宏表示：「不希望變成球隊負擔。」空出位置由馬鋼遞補。

許基宏在今年2月因左腳阿基里斯腱撕裂、骨刺問題動刀，當時評估上半季恐報銷，但他的復健進度超乎預期，5月30日就重返一軍，撐起不穩定的一壘防區。

然而6月4日兄弟以9：5擊敗統一獅隊之戰，許基宏在7局上撲本壘遭阻殺，左手一度抬不起來，當下提前退場，6月6日也未出賽，總教練彭政閔今天表示：「基宏當時左手有點拉傷，檢查後是關節唇撕裂，但程度很小，不影響接球。」

許基宏今天進行打擊測試，最終決定讓他下二軍休養，拉上也能守一壘的馬鋼，許基宏表示，希望能夠趕快治療好，「如果不好可能影響球隊，需要好的人替我們去打。」

剛剛回到一軍又遇到受傷，許基宏坦言多少會覺得運氣實在不太好，「打球很多時候會遇到不可控制的意外。」彭政閔也說：「這就是人生，不順的時候很多事情會一直來，對我們來說是挑戰、考驗，不用想太多。」

許基宏 彭政閔 統一獅

延伸閱讀

中職／小羅曼再訪台灣記得「恰恰」 未來是否旅台回應一個字

中職／許基宏左腳開刀光速回歸 成兄弟本季第6人守一壘

中職／陳智弘接兄弟二軍教頭重培育 照彭政閔農場架構走

中職／7局下兩軍狂換3投手、4代打 恰總：不是在鬥智

相關新聞

中職／泰樂待命組三洋投？恰總：都有可能

中信兄弟隊洋投泰樂到二軍朝先發調整，昨天登板先發5局失3分非責失，局數、用球數逐漸拉長，總教練彭政閔表示，至少還要再看一...

中職／伍鐸還是要下二軍 布里悍骨頭癒合是好消息

味全龍隊今天做出2上2下球員異動，伍鐸因PRP治療後恢復不如預期，高孝儀則是自打球受傷，兩人降下二軍，由曾陶鎔、劉家愷頂...

中職／關節唇輕微撕裂 許基宏下二軍：不想變球隊負擔

中信兄弟隊一壘手戰力再次亮紅燈，好不容易重回一軍的許基宏，因6月4日撲本壘導致左肩關節唇輕微撕裂傷，目前雖然可以正常活動...

中職／兄弟「阪神甲子園球場日」 台日啦啦隊同框登場

中信兄弟隊10、11日將在台中洲際球場迎戰樂天桃猿隊，暌違4年再度推出「阪神甲子園球場日」活動，日本職棒阪神虎啦啦隊、吉...

中職／降為樂天桃猿二軍投手教練 許銘傑IG發文耐人尋味

樂天桃猿隊日前做出教練團異動，原一軍投手教練許銘傑支援二軍投手農場發展，擔任二軍首席投手教練，許銘傑今(8日)在個人IG發文，「我不會輕易的被打倒！」 許銘傑2020年11月底返台擔任樂天桃猿投

中職／悍將難纏！陳仕朋好投領勝 五隊都在爭冠行列

富邦悍將陳仕朋今晚先發6.2局失2分的好投，加上捕手姚冠瑋打回勝利打點，以3：2擊敗統一獅，悍將取得2連勝也讓獅隊慘吞3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦