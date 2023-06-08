中職／關節唇輕微撕裂 許基宏下二軍：不想變球隊負擔

中信兄弟隊一壘手戰力再次亮紅燈，好不容易重回一軍的許基宏，因6月4日撲本壘導致左肩關節唇輕微撕裂傷，目前雖然可以正常活動，但還無法打擊，今天確定下放二軍，許基宏表示：「不希望變成球隊負擔。」空出位置由馬鋼遞補。

許基宏在今年2月因左腳阿基里斯腱撕裂、骨刺問題動刀，當時評估上半季恐報銷，但他的復健進度超乎預期，5月30日就重返一軍，撐起不穩定的一壘防區。

然而6月4日兄弟以9：5擊敗統一獅隊之戰，許基宏在7局上撲本壘遭阻殺，左手一度抬不起來，當下提前退場，6月6日也未出賽，總教練彭政閔今天表示：「基宏當時左手有點拉傷，檢查後是關節唇撕裂，但程度很小，不影響接球。」

許基宏今天進行打擊測試，最終決定讓他下二軍休養，拉上也能守一壘的馬鋼，許基宏表示，希望能夠趕快治療好，「如果不好可能影響球隊，需要好的人替我們去打。」

剛剛回到一軍又遇到受傷，許基宏坦言多少會覺得運氣實在不太好，「打球很多時候會遇到不可控制的意外。」彭政閔也說：「這就是人生，不順的時候很多事情會一直來，對我們來說是挑戰、考驗，不用想太多。」