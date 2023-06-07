中職／悍將難纏！陳仕朋好投領勝 五隊都在爭冠行列
富邦悍將陳仕朋今晚先發6.2局失2分的好投，加上捕手姚冠瑋打回勝利打點，以3：2擊敗統一獅，悍將取得2連勝也讓獅隊慘吞3連敗，上半季打到現在，5隊都還有爭冠機會。
獨居排頭的獅隊一波連敗後被拉近差距，目前與第二名的樂天桃猿隊剩下2場勝差，味全龍隊今晚贏球後也只差2.5場，悍將近10場7勝3敗急起直追，距離3.5場，墊底的中信兄弟隊也只有4.5場差距。
陳仕朋前一場出賽對味全龍隊投出完投、完封勝，今晚也頗有相同氣勢，雖然被敲出7支安打，但都是一壘打傷害不大，直到7局下才因為被集中敲安而丟掉2分，中斷連續15局無失分的個人新高紀錄，但仍收下本季第3勝。
悍將打線則是在2局上范國宸率先敲安，2出局後林哲瑄保送上壘，姚冠瑋抓到機會敲出安打先馳得點；4局上則是林哲瑄敲出二壘打後，姚冠瑋、李宗賢2支安打各添1分。
姚冠瑋在4局下跑壘時一度腳部出現不適，不過板凳捕手只有今天剛傷癒歸隊的戴培峰，姚冠瑋簡單治療後繼續蹲，直到9局上敲出本場第3安後才被代跑換下。
戴培峰在9局下替補上場，本季首次在一軍出賽，搭配終結者曾峻岳雖然出現安打、保送一度浮現危機，但仍守住1分差，拿下第9次救援成功，與中信兄弟呂彥青並列聯盟第2。
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