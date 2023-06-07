快訊

海董家族衝突 友人：張榮華嘆「比錢更重要的是親情」

中職／MVP差1票讓賢 郭郁政有想續投的心

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手郭郁政主投7局零失分奪下本季第2勝。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手郭郁政主投7局零失分奪下本季第2勝。記者季相儒／攝影

味全龍隊今晚以7：4擊敗樂天桃猿隊，投打「雙郭」表現都很精彩，3安打、4打點的郭天信有些意外地說：「MVP不是郭郁政？」先發7局無失分的郭郁政則說：「是天信也很好。」

兩人對勝利的貢獻難分軒輊，現場媒體投票結果，郭天信以5票對郭郁政的4票，1票之差勝出，郭天信說：「沒想過是自己，因為郭郁政今天表現很好。」

郭郁政今晚以81球投完7局，被敲6支安打但沒有掉分，另有4次三振、沒有保送，為球隊中止2連敗，拿下個人第2勝，郭郁政說：「天信之前有一段低潮，他拿MVP也很好。」

事實上郭郁政今年自己也有遇到低潮，今年開季先發4連敗、前一場先發僅投0.1局就丟掉6分，如何調整回來？郭郁政要謝謝總教練、投手教練不斷給機會，「給我肯定，給足我信心上去比賽。」

總教練葉君璋每天跟郭郁政傳接球，只要動作一跑掉就立刻修正，前一場先發大爆炸後，郭郁政也注意到踩腳重心不穩的問題，接下來一場後援2局無失分，接到今天先發7局無失分。

郭郁政表示，今天內角球投得到為，加上積極去搶好球數，才能夠節省用球，「讓他們打出去，有個結果。」雖然7局投完表達續投意願，但投手教練跟他說：「投到這樣很好了。」

葉君璋也說，考量到目前先發投手缺乏，「不想冒險讓他多投，後面也還有牛棚可以分攤，後面趙璟榮那點比較可惜。」趙璟榮上來投了3個四壞保送，接手的李超被廖健富敲出滿貫砲。

今年郭郁政開季未能維持去年水準，葉君璋也希望今天的好投能夠留在他的記憶中，「這是我們希望看到他的樣子。」

郭郁政 郭天信 葉君璋 味全龍

延伸閱讀

中職／ 郭天信單場3安奪MVP 助味全擊敗樂天

中職／雙郭救龍！郭天信開轟4打點 郭郁政7局0失分奪勝

中職／郭天信連續3安 5局結束味全7分領先樂天

中職／賽前葉總才說過 郭天信敲安中止連28打席乾旱

相關新聞

中職／雙郭救龍！郭天信開轟4打點 郭郁政7局0失分奪勝

賽前連續27打數沒敲安，味全龍隊郭天信今天以3支長打敲破低潮，1轟加上2支二壘安打，單場8個壘打數寫下生涯新高，加上先發...

中職／喝郭天信一杯飲料被3次接殺 陳晨威傻眼又無奈

味全龍隊外野手郭天信昨晚9局上美技接殺準安打球，苦主樂天桃猿隊陳晨威脫帽致敬，而且這還是該場陳晨威第3次中外野飛球被接殺...

中職／賈西介紹的右投來不了 龍隊洋投殆盡鎖定2獨聯左投

味全龍隊新洋投鎖定中，兩名獨立聯盟、左投在雷達範圍內，領隊丁仲緯表示，有確定會再公布名單，希望本周至少可以先來一位。

中職／伍鐸還不能投 龍隊3土投待命先發還有1隱藏選項

味全龍隊洋投問題是一大難題，預計本周歸隊的伍鐸也要延後，剩下鋼龍獨撐大局，本周5戰可能啟用李超、呂詠臻扛先發，甚至不排除...

中職／福永春吾成為台鋼隊史首位洋將！領隊曝現在簽約原因

台鋼雄鷹今(7)日宣布網羅原先效力台中市成棒隊的日籍投手福永春吾，他將成為台鋼雄鷹隊史第一名外籍選手，並穿上14號球衣，最快將於21日重啟的二軍例行賽中上場。 福永春吾先前擔任台中市成棒隊先

中職／蔡其昌會勘桃園棒球場 預計投入1億1千萬元改善

中華職棒會長蔡其昌與體育署今天會勘樂天桃園棒球場修建計畫，蔡其昌表示，預計投入約新台幣1億1000萬元經費，改善照明、排...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦