中職／MVP差1票讓賢 郭郁政有想續投的心

味全龍隊今晚以7：4擊敗樂天桃猿隊，投打「雙郭」表現都很精彩，3安打、4打點的郭天信有些意外地說：「MVP不是郭郁政？」先發7局無失分的郭郁政則說：「是天信也很好。」

兩人對勝利的貢獻難分軒輊，現場媒體投票結果，郭天信以5票對郭郁政的4票，1票之差勝出，郭天信說：「沒想過是自己，因為郭郁政今天表現很好。」

郭郁政今晚以81球投完7局，被敲6支安打但沒有掉分，另有4次三振、沒有保送，為球隊中止2連敗，拿下個人第2勝，郭郁政說：「天信之前有一段低潮，他拿MVP也很好。」

事實上郭郁政今年自己也有遇到低潮，今年開季先發4連敗、前一場先發僅投0.1局就丟掉6分，如何調整回來？郭郁政要謝謝總教練、投手教練不斷給機會，「給我肯定，給足我信心上去比賽。」

總教練葉君璋每天跟郭郁政傳接球，只要動作一跑掉就立刻修正，前一場先發大爆炸後，郭郁政也注意到踩腳重心不穩的問題，接下來一場後援2局無失分，接到今天先發7局無失分。

郭郁政表示，今天內角球投得到為，加上積極去搶好球數，才能夠節省用球，「讓他們打出去，有個結果。」雖然7局投完表達續投意願，但投手教練跟他說：「投到這樣很好了。」

葉君璋也說，考量到目前先發投手缺乏，「不想冒險讓他多投，後面也還有牛棚可以分攤，後面趙璟榮那點比較可惜。」趙璟榮上來投了3個四壞保送，接手的李超被廖健富敲出滿貫砲。

今年郭郁政開季未能維持去年水準，葉君璋也希望今天的好投能夠留在他的記憶中，「這是我們希望看到他的樣子。」