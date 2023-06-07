中職／賽前葉總才說過 郭天信敲安中止連28打席乾旱

昨天沒收別人安打球，味全龍隊外野手郭天信終於換自己敲安，今天首打席就從高中同學陳克羿手中敲出安打，中止連續28打席、27打數沒有安打，雖然還是重生龍隊紀錄，但至少不用挑戰本季最長安打乾旱期紀錄。

郭天信昨天3打數無安打，連續28打席、27打數沒有安打，刷新龍隊重生後（2021年起）的隊史最長連續無安打紀錄，總教練葉君璋沒有失去信心，「選手有時候是這樣，但或許這周敲個6支安打，他狀態就又回來了。」

郭天信的單周6安從今天起算，首打席他面對樂天桃猿隊先發投手陳克羿，在2好0壞下瞄準紅中失投球，敲出右外野安打，還帶有1分打點。

中止安打荒，郭天信的連續無安打紀錄告終，而中職本季最長連續無安打紀錄，還是中信兄弟隊陳子豪在4月9日到6月2日之間的35打席、29打數。