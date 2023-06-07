中職／陳冠宇開始傳接球不急著回歸 桃猿左投開放競爭

中職樂天桃猿隊今天拉上左投賴鴻誠上一軍，昨天剛到一軍接任投手教練的川岸強表示，因為目前陳冠宇的回歸進度沒有這麼快，球隊左投開放競爭，賴鴻誠、王志煊等都是人選。

樂天桃猿隊昨天公布教練團異動，原一軍投手教練許銘傑支援二軍投手農場發展，擔任二軍首席投手教練，原一軍綜合守備跑壘教練真喜志康永，轉任野手發展教練；2人在一軍職位分別由川岸強及鄭兆行擔任。

桃猿隊今天拉賴鴻誠上一軍，並將腳姆指發炎的野手林立下放二軍。賴鴻誠在5月初本季首度在一軍出賽，但投了2場因狀況不好下二軍。談到賴鴻誠的狀況，川岸強表示，「我上週為止都在二軍，所以有看到他在二軍的表現，還有努力、認真的樣子，他是很有經驗的選手，都交給他自己去調整。」

至於桃猿隊「火球男」左投葉家淇，去年接受韌帶置換手術（Tommy John），已經在二軍出賽。川岸強指出，葉家淇狀況相當好，看他投了幾場手肘也沒有問題，但目前還沒有辦法成為一軍即戰力，就看之後有沒有時機點讓他上來。

桃猿隊原本的主力左投陳冠宇在5月22日因左肩肌腱發炎下二軍，川岸強表示，陳冠宇現在已經開始傳接球，「他自己也是滿焦急，希望趕快回一軍，但我覺得球季還有很長，所以有跟他說不要著急，身體顧好最重要。」

由於陳冠宇缺陣，川岸強指出，現在左投競爭會比較激烈一點，像賴鴻誠、王志煊、葉家淇，都是在一樣的起跑線上。左投王志煊在今年改成側投，成為罕見的側左投，川岸強說：「球隊現在是左投比較多的狀況，他自己也覺得這樣沒辦法跟別的投手競爭，想要試試看，並很認真在練習。」