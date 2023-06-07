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中職／伍鐸還不能投 龍隊3土投待命先發還有1隱藏選項

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手伍鐸恢復不如預期得延後歸隊。 聯合報系資料照
味全龍先發投手伍鐸恢復不如預期得延後歸隊。 聯合報系資料照

味全龍隊洋投問題是一大難題，預計本周歸隊的伍鐸也要延後，剩下鋼龍獨撐大局，本周5戰可能啟用李超、呂詠臻扛先發，甚至不排除讓吳俊杰投1休4。

伍鐸因肩膀不適在接受PRP注射治療，原本評估這周歸隊，不過今天試投結果不如預期，總教練葉君璋表示：「這周恐怕是沒辦法。」加上布里悍左腳骨裂、猛威爾右手肘韌帶撕裂，龍隊洋投戰力接近真空。

龍隊不排除讓吳俊杰投1休4。 聯合報系資料照
龍隊不排除讓吳俊杰投1休4。 聯合報系資料照

這周有5場比賽，昨天吳俊杰登板、今天郭郁政、明天鋼龍，一軍還有林子昱，剩下一場怎麼辦？葉君璋表示：「李超、呂詠臻、吳俊杰，都有可能。」吳俊杰昨天先發投了5局、用88球，數據看來是有投1休4空間。

龍隊牛棚還有一位先發投手，王維中去年還是當家王牌，只不過今年因參加經典賽後受傷，轉型中繼，葉君璋表示，王維中在中繼投得不錯，因此不會急著讓他回到先發，「最快也是下半季的事」。

龍隊另一個隱藏選項是林鋅杰，去年9月以自主培訓合約簽下，只是還沒轉為正式球員，昨天林鋅杰在未來之星邀請賽對台南市先發4.2局，被敲出5支安打，另有4次三振、1次四壞保送，無失分，官方紀錄最快球速有153公里。

葉君璋 王維中

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