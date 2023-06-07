中職／蔡其昌會勘桃園棒球場 預計投入1億1千萬元改善

中華職棒會長蔡其昌與體育署今天會勘樂天桃園棒球場修建計畫，蔡其昌表示，預計投入約新台幣1億1000萬元經費，改善照明、排水及外野看台，提供球迷全新升級版的桃園棒球場。

中職會長、立法院副院長蔡其昌，下午與體育署、桃園市政府、立法委員鄭運鵬、桃園市議員王珮毓、黃崇真，共同會勘樂天桃園棒球場的修建計畫，並聽取球團簡報。

蔡其昌接受媒體聯訪表示，台灣棒球場普遍狀況不好，長期遭球迷詬病，他跟體育署長鄭世忠拜託行政院，編列專案經費針對台灣球場加以改善，並獲得行政院的支持，今天出發至球場前也獲得行政院副院長鄭文燦支持。

蔡其昌指出，目前狀況較多的就是樂天桃園棒球場，下午開會後，將針對包含照明不足、內外野的排水，以及外野看台破舊、危險破損等3方面進行改善，預計在今年球季結束後立即著手處理，期望能夠在明年球季開始前完成，提供球迷全新升級版的棒球場，也帶給球員更多安全保障。

中職會長蔡其昌（前中）7日下午與體育署長鄭世忠（前左）、桃園市副市長蘇俊賓（前右）等人共同會勘樂天桃園棒球場修建計畫，並聽取球團簡報。 中央社

至於相關改善工作的總經費，蔡其昌說，目前初估大概需要1億1000萬元左右，今天開會初步決定，原則上由中央補助6成、桃園市政府2成、樂天球團2成，會在符合契約的法律精神下，依照比例做細部核實計算。

桃園市副市長蘇俊賓表示，很感謝鄭文燦及蔡其昌以棒球及球迷為中心，對於環境改善全力支持，未來相關工作很多，中央願意支持，地方會把球接起來，後續市府會跟球團討論執行細節。

台灣樂天運動育樂股份有限公司副董事長川田喜透過翻譯表示，今天雖然無法在現場立即做出口頭上的承諾，但會向公司總部回報今天的會議結論，並積極朝此方向努力。