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中職／福永春吾成為台鋼隊史首位洋將！領隊曝現在簽約原因

聯合新聞網／ 綜合報導
雄鷹隊領隊劉東洋（右）迎接日籍投手福永春吾入隊 圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊領隊劉東洋（右）迎接日籍投手福永春吾入隊 圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹今(7)日宣布網羅原先效力台中市成棒隊的日籍投手福永春吾，他將成為台鋼雄鷹隊史第一名外籍選手，並穿上14號球衣，最快將於21日重啟的二軍例行賽中上場。

福永春吾先前擔任台中市成棒隊先發投手，對決台鋼雄鷹，主投5局只被敲4支安打，送出6次三振、2次四壞球保送，失掉1分。福永該場比賽最快球速達151公里，距離生涯最速158公里有段落差。

日籍投手福永春吾正式轉戰中職戰場。 圖／台鋼雄鷹隊提供
日籍投手福永春吾正式轉戰中職戰場。 圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹領隊劉東洋透露雄鷹日籍投手教練橫田久則及球探，從5月就開始觀察福永，球團除了感謝台中市成棒隊的協助，也說明此次網羅的主要目的：「主要是為了2024年開始的一軍賽季戰力做觀察以及測試，加上陣中有同為日籍的橫田久則教練在球隊，相信將更加有助於福永投手的發揮。」

福永春吾今天和台中市成棒隊告別，他將前往雄鷹報到，他表示：「未來除了全力以赴幫助球隊貢獻勝利之外，由於台鋼雄鷹是一個年輕的球隊，因此也期望可以分享自己的職棒經驗給陣中的年輕隊友，幫助球隊戰力全面提升。」

台鋼雄鷹

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