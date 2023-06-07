快訊

新北婦教兒女亂倫詭辯教「性教育」 社工訪談家人群交3年曝光

共軍與美軍屢在台海危險對峙 中共目的是動搖美國信心？

梅西新東家確定了？傳轉戰美國邁阿密國際 球隊老闆是貝克漢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍江忠垣挽袖：嗨陌生人！身上流著我的血活下去

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
中華職棒味全龍隊球員江忠垣捐周邊血幹細胞，喊話「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油！」圖／台中慈濟醫院提供
中華職棒味全龍隊球員江忠垣捐周邊血幹細胞，喊話「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油！」圖／台中慈濟醫院提供

熱血大愛！中華職棒味全龍隊球員江忠垣3年前辦理「造血幹細胞驗血建檔」活動，日前被通知配對成功，且順利完成周邊血幹細胞收集捐贈。江忠垣在臉書表示，「這是一次奇幻之旅，能救人一命很開心！」

江忠垣分享，2020年驗血建檔，早沒記在心上，接到配對成功的通知電話，一度擔心是詐騙電話，還好沒回「你打錯了」。

味全龍隊與大林慈濟醫院高功能運動醫學中心長期合作，於是他商請中心好友王寓涵幫忙瞭解，才確認真的配對成功。江忠垣在家人支持下，立刻回電給志工，配合所有程序，就為了幫助那位和他只有十萬分之一機會相遇的血液疾病有緣人。

造血幹細胞收集當天，江忠垣住院後完成第五劑白血球生長激素施打，接著就開始收集造血幹細胞。江忠垣不好意思說，其實很怕打針，但想到能救人就鼓起勇氣面對每次白血球生長激素注射，看到大針要打進手臂，他已經緊張得滿頭大汗，還好有家人陪他完成針具置放，克服打針壓力。

江忠垣感恩一直陪伴他的慈濟志工與醫護同仁，也見證周邊血幹細胞收集流程對捐贈者的尊重與照顧，他感受滿滿的愛與關懷。

台中慈濟醫院院長簡守信也代表慈濟醫療體系感恩江忠垣的付出，並致贈證嚴法師福慧紅包與手珠，還有慈濟骨髓幹細胞中心「髓緣之愛」墨寶，祝福江忠垣球運亨通，平安吉祥。

中華職棒味全龍隊球員江忠垣捐周邊血幹細胞，喊話「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油！」圖／江忠垣提供
中華職棒味全龍隊球員江忠垣捐周邊血幹細胞，喊話「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油！」圖／江忠垣提供

熱血大愛的江忠垣也在臉書發文，溫暖鼓勵受贈者，「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油！」江忠垣更呼籲大家，上網查詢相關訊息，一同去建檔，只要10 c.c.就有機會救人一命。

味全龍 中華職棒

延伸閱讀

影／台南賢北國小結合慈濟 2萬5千個瓶蓋共築藝術牆

中職／桃猿4.1局射穿江少慶 終破桃園假日沒贏球魔咒

中職／獅猿爭季冠軍現分水嶺 「魯閣榜」各據兩種第一

影／中職 悍將陳仕朋完封味全龍 本季第一人

相關新聞

中職／味全龍江忠垣挽袖：嗨陌生人！身上流著我的血活下去

熱血大愛！中華職棒味全龍隊球員江忠垣3年前辦理「造血幹細胞驗血建檔」活動，日前被通知配對成功，且順利完成周邊血幹細胞收集...

中職／桃猿3任投手強力封鎖 曾總也說罕見這樣的比賽

樂天桃猿隊公布教練團異動後的第一夜，今天以2：1擊敗味全龍隊，先發投手雷法7局失1分，加上2任後援投手守成，罕見展示穩定...

中職／獅隊打線本季5度吞蛋 兄弟金安生涯首勝到手

中信兄弟隊洋投金安揮別初登板的核爆，今天面對龍頭老大統一獅隊，繳出5.2局無失分好投，兄弟終場以1：0擊敗獅隊，金安拿下...

日職／宋家豪10球投1局無失分 中繼成功

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，用10球投1局、無失分，拿下中繼成功，近7場出賽無責失分，樂天隊終場以4比1擊...

中職／林鋅杰未來之星飆153公里 游霆崴無四死球完封勝

未來之星棒球邀請賽中職味全龍隊二軍與台南市成棒隊交手，龍隊投手林鋅杰先發投4.2局無失分、飆速153公里，龍隊以2比1拿...

中職／郭天信0好3壞打到K 打席、打數雙破重生龍糗紀錄

味全龍隊郭天信近期打擊冰到寫下新紀錄，今天他的第1打席從0好3壞打到三振，已經連續26打席、25打數沒有安打，締造龍隊重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦