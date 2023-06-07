中職／味全龍江忠垣挽袖：嗨陌生人！身上流著我的血活下去

熱血大愛！中華職棒味全龍隊球員江忠垣3年前辦理「造血幹細胞驗血建檔」活動，日前被通知配對成功，且順利完成周邊血幹細胞收集捐贈。江忠垣在臉書表示，「這是一次奇幻之旅，能救人一命很開心！」

江忠垣分享，2020年驗血建檔，早沒記在心上，接到配對成功的通知電話，一度擔心是詐騙電話，還好沒回「你打錯了」。

味全龍隊與大林慈濟醫院高功能運動醫學中心長期合作，於是他商請中心好友王寓涵幫忙瞭解，才確認真的配對成功。江忠垣在家人支持下，立刻回電給志工，配合所有程序，就為了幫助那位和他只有十萬分之一機會相遇的血液疾病有緣人。

造血幹細胞收集當天，江忠垣住院後完成第五劑白血球生長激素施打，接著就開始收集造血幹細胞。江忠垣不好意思說，其實很怕打針，但想到能救人就鼓起勇氣面對每次白血球生長激素注射，看到大針要打進手臂，他已經緊張得滿頭大汗，還好有家人陪他完成針具置放，克服打針壓力。

江忠垣感恩一直陪伴他的慈濟志工與醫護同仁，也見證周邊血幹細胞收集流程對捐贈者的尊重與照顧，他感受滿滿的愛與關懷。

台中慈濟醫院院長簡守信也代表慈濟醫療體系感恩江忠垣的付出，並致贈證嚴法師福慧紅包與手珠，還有慈濟骨髓幹細胞中心「髓緣之愛」墨寶，祝福江忠垣球運亨通，平安吉祥。

中華職棒味全龍隊球員江忠垣捐周邊血幹細胞，喊話「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油！」圖／江忠垣提供

熱血大愛的江忠垣也在臉書發文，溫暖鼓勵受贈者，「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油！」江忠垣更呼籲大家，上網查詢相關訊息，一同去建檔，只要10 c.c.就有機會救人一命。