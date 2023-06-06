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中職／桃猿3任投手強力封鎖 曾總也說罕見這樣的比賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手雷法，投7局僅失1分。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊先發投手雷法，投7局僅失1分。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊公布教練團異動後的第一夜，今天以2：1擊敗味全龍隊，先發投手雷法7局失1分，加上2任後援投手守成，罕見展示穩定的投手戰力，連總教練曾豪駒賽後也坦言：「應該是很少看到這樣的比賽。」

雷法先發7局剛好用100球，被敲5安打、失1分，失分出現在首局，李凱威二壘打、林孝程一壘打串聯，此後一路封鎖龍隊攻勢，蘇俊璋第8局、豪勁第9局接力守成，3人各自進帳勝投、中繼點、救援點。

曾豪駒表示，雷法的球數在合理範圍，看對戰也感覺還能壓制，因此讓他續投第7局，「今天表現很好，其實不只是他，後續接任都投手都有穩定住。」曾豪駒也不諱言，猿隊罕見出現這樣的比賽，還是要靠選手相信自己可以辦到。

龍隊打線在首局的攻勢之後急凍，第4局起連安打都沒有，兩位經典賽國手狀況更是低迷，吉力吉撈．鞏冠4打席都被三振，郭天信3打數繳白卷，已經連續28打席、27打數沒有安打，刷新龍隊重生後（2021年起）的隊史最長連續無安打紀錄。

猿隊的分數也都出現在首局，成晉觸身球、楊晉豪安打上壘，朱育賢揮出二壘打，一棒挹注2分打點，猿隊2：1領先局面自此未再改變。

曾豪駒指出，此役得點圈確實較少適時一擊，但其實也有幾顆打擊得強勁的球，被對手的守備沒收。他也點名楊晉豪在最後一局的精彩守備，「只要有人上壘就是危機，那是整場滿關鍵的一顆球。」

雷法此役送出8K，其中3K是賞給龍隊的強打捕手吉力吉撈．鞏冠，談到與他的對戰，雷法說知道他是很厲害的打者，「小胖」林泓育剛好從他身後走過，雷法沒忘了誇自家捕手的好，「我們隊的捕手打擊也很厲害。」

樂天桃猿隊朱育賢單場4打席皆上壘，包括2支二壘打。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊朱育賢單場4打席皆上壘，包括2支二壘打。記者侯永全／攝影

曾豪駒 吉力吉撈

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