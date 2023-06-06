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日職／宋家豪10球投1局無失分 中繼成功

中央社／ 台北6日電
宋家豪。 擷圖自推特
宋家豪。 擷圖自推特

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，用10球投1局、無失分，拿下中繼成功，近7場出賽無責失分，樂天隊終場以4比1擊敗阪神虎隊。

日本職棒一軍賽事樂天金鷲隊今天與阪神虎隊交手，兩隊6局打完樂天隊3比1領先，樂天隊台灣投手宋家豪7局上登板中繼。

宋家豪被首名打者敲出安打，但及時回穩，依序讓打者敲出二壘方向飛球、右外野方向界外飛球、二壘方向平飛球出局，抓到3個出局數、瓦解對手攻勢。

宋家豪今天總計用10球投1局，被敲1支安打，沒有三振及保送，無失分，最快球速147公里，拿下中繼成功，賽後防禦率3.38，從5月12日起，近期連7場出賽無責失分，有穩定表現。

樂天隊8局下靠著辰己涼介陽春砲多添1分保險分、順利拿下勝利；樂天隊先發投手則本昂大今天用98球投6局，被敲出4支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

樂天金鷲 宋家豪

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