中職／數據確實不理想 曾豪駒：教練團異動盼借重經驗

樂天桃猿隊近11戰9敗，今天無預警進行教練團異動，投手教練許銘傑、綜合守備跑壘教練真喜志康永被降下二軍，總教練曾豪駒表示，這是團隊一起討論出來的結果，也希望借重兩人的經驗，共同協助一、二軍戰力。

球團今天宣布教練團異動，原一軍投手教練許銘傑支援二軍投手農場發展，擔任二軍首席投手教練；原一軍綜合守備跑壘教練真喜志康永轉任野手發展教練，兩人在一軍職位將由川岸強及鄭兆行擔任。

曾豪駒表示，球隊近期在數據呈現上確實沒那麼理想，教練團異動是團隊一起討論出來的結果，「兩位教練都是我們覺得可以幫助到戰力，稍微有個調動。」

猿隊守備問題從開季困擾至今，56次失誤、守備率0.966都遠遜於其他4隊；牛棚問題也不小，尤其在猿隊11戰9敗期間，後援投手合計投34局失30分（責失26分），防禦率高達6.88，包括上周末面對富邦悍將隊的3連戰有2場輸在牛棚。