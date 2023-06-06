中職／桃猿牛棚連環爆 許銘傑及1日籍教練降二軍

樂天桃猿隊在上半季冠軍爭奪戰中呈現頹勢，今天做出教練團異動，一軍投手教練許銘傑、日籍教練真喜志康永轉降二軍，兩人在一軍的職位改由川岸強、鄭兆行擔任，也是今年第二支教練團異動的球隊。

猿隊原本一度在戰績榜上處於領先，但近11戰9敗，戰績直溜滑梯，目前已落後龍頭統一獅隊3場勝差。

球團今天宣布教練團異動，原一軍投手教練許銘傑支援二軍投手農場發展，擔任二軍首席投手教練；原一軍綜合守備跑壘教練真喜志康永轉任野手發展教練，兩人在一軍職位將由川岸強及鄭兆行擔任。

中信兄弟隊為本季首支教練團異動的球隊，一、二軍陣容大搬風，如今猿隊也在戰績慘跌後決定教練團換牌。猿隊11戰9敗期間，牛棚合計投34局失30分（責失26分），防禦率高達6.88，包括上周末面對富邦悍將隊的3連戰有2場輸在牛棚。