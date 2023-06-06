中職／張正偉引退感性發文 感謝張泰山當年引薦他進兄弟

「花花」張正偉昨天在台中市成棒隊今天巧心安排下，在未來之星邀請賽擔任開路先鋒，象徵性打1打席後退場，將句點留在職棒場上。他今天深夜於社群發長文回顧棒球生涯，並感謝一路上幫助他的人。

張正偉2010年起效力兄弟象(中信兄弟前身)、富邦悍將，2021年季後遭悍將釋出，轉戰台中市成棒隊。他中職生涯共出賽1129場，打擊率3成23、上壘率3成91，累計1396支安打，是中職史上第10名。

張正偉感性寫下，「今晚真的是最後一次以選手身份再上場打擊。」他透露當初球隊很多「偉」字輩球員，因此陳教練（陳瑞振）幫他取「花花」綽號，這個綽號也讓大家記住「張正偉」。

「我不是一個天才型選手，我是靠自己一直努力練習出來的」，張正偉感謝一路幫助他的人，首先是小舅舅張泰山，「沒有他引薦我進入兄弟，就沒有現在的張正偉。」他接著感謝兄弟象洪瑞河董事長、中信集團辜董、富邦悍將、中華職棒和臺中成棒隊的相關人員、每位指導過他的教練和學長、經紀公司悍創、贊助商以及高雄長庚骨科周文毅醫師。

張正偉也向過去所有戰友告白，「感謝所有曾經跟我一起奮鬥過的每一位球員們，我們互相激勵，打出每一場好球，不管輸或贏，我們都盡全力去拼！兄弟們謝謝你們！」

他最後感謝球迷與家人，「感謝這12年來，支持我的每一位球迷，每一次在場上聽到你們大聲吶喊，替我加油，我真的真的很感動」、「最後最最感謝的人是我的太太，感謝她幫我打理大大小小的事情，還有照顧兩個寶貝幼幼、小杰，讓我無後顧之憂的在球場打拼。老婆 你辛苦了！雖然退下了球員身份，但我還是會繼續努力在為棒球這個領域打拼下去」。

「瑪璐一本 張正偉 花花 下台一鞠躬」張正偉說。