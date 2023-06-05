中職／蔡其昌轉播台上暢聊 助總去哪了「我不知道」

台灣未來之星棒球邀請賽今天開打，作為主辦單位的中職聯盟會長蔡其昌擔任開球嘉賓，隨後也現身轉播台上，面對球迷提問侃侃而談，其中關於中信兄弟隊前教頭林威助的現況，他坦言：「說實在話，我不知道現在威助在哪。」

未來之星邀請賽今天兩地開打，洲際球場晚場由新軍台鋼雄鷹隊過招台中市成棒隊，賽事透過CPBL TV及CPBL官方YouTube頻道直播，蔡其昌開完球後現身轉播台上，接受球迷提問。

球迷關注的大巨蛋何時可以「開箱」、有無可能納入中職賽事使用？蔡其昌明白點出難處，必須在台北市政府招標，確定經營者之後，聯盟才能和經營者討論球場使用計畫，「現在很難有比較積極的想法。」

他也透露初步構想，以例行賽要在大巨蛋舉辦，價碼是難以克服的問題，即便是假日破萬人進場的比賽，對球團來說都很難負擔，「不只是要合理的價格，要優惠的價格才夠。」但若以國際賽來說，因為進場觀眾夠多，使用大巨蛋基本上問題就不大。

他直言：「希望得標廠商可以回歸到，為何會有這個球場的存在？是因為球迷的敲碗和期待，所以政府投入規畫，若只使用於演唱會，不符合當初蓋這個球場的立意，我們也很希望得標廠商可以演唱會多賺一點、棒球比賽少賺一點，身為會長，我的期待是這樣。」

球迷的提問當然也沒少了5月10日至今的熱門話題，蔡其昌也不諱言真的不知道答案，「球團經營、人事任命，都是球團權力，他們也不需要經過聯盟同意、徵詢聯盟意見，所以聯盟不會比大家更清楚知道狀況，除非球團願意告訴我們。」他說：「我不知道威助現在在哪，但我知道很多球迷很想念助總。」

此外，中職在季前的領隊會議中曾提到單一賽季，最快可能在明年實施，蔡其昌也進一步指出，單一賽季是確定的方向，但時機還在討論，也要考慮到雄鷹隊，可能晚一、兩年實施。