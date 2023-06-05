中職／兄弟阪神日球迷號召「助威應援」 通關密語：威助加油

中信兄弟將在本周末於洲際主場舉辦阪神甲子園球場日，曾效力阪神虎隊長達10年的前教頭林威助仍在休假中，確定無法出席球團活動。不過仍有球迷自主發起「真！阪神日！虎迷集結！」，號召球迷參加海外顧問嘉年華會，通關密語是「威助加油！」。

中信兄弟先前做出教練團異動，林威助轉任海外發展顧問，不少球迷仍對他念念不忘。本周末的「阪神甲子園球場日」將如期舉行，不過原活動焦點人物林威助無緣參加，海報C位也換成吉祥物「小翔」。許多球迷表示拒看「阪神日」，但有球迷反其道而行。

有球迷在網路發起活動「真！阪神日！虎迷集結！」，號召球迷準備自製標語、應援毛巾、旗幟及扇子等物，就能在場外免費領取相關「助威」應援物，期望能讓球場每個角落都充滿威助。

先前傳出中信兄弟主場，凡是舉「威助加油」標語，都會被勸導收起。

中信兄弟球團則是特製虎風應援加油棒，內野下層區的進場球迷可獲得，另外阪神虎啦啦隊Tigers Girls也會擔任特別嘉賓，一同共襄盛舉。