中職／獅隊台南400戰袍大「橘」再現 融入多種府城元素

台南市明年舉辦建城400周年相關活動，統一獅隊也與台南市文化局共同合作宣傳「台南400」，將於6月13到18日台南主場賽事推出「台南400，獅在棒」主題日，主題球衣大「橘」再現，主視覺也融入各種台南元素。

獅隊在6月13到18日的台南主場賽事，分別對戰富邦悍將及味全龍隊，球團舉辦「臺南400，獅在棒！」主題日活動，將以台南為主題，邀請全台民眾一起來台南棒球場認識台南400。

台南400「一起臺南・世界交陪」，視覺設計由台灣設計大師Akibo李明道操刀主視覺，整體元素設計，「臺」字取自臺南孔廟匾額 ，「南」字取自昭和11年臺南州文件，色調部分以紅、藍、橘、白為主，紅色取自武廟牆，藍色取自藍晒圖，橘色取自鳳凰花，白色為鯤鯓沙，十字繡取自西拉雅，光芒取自熱蘭遮城城牆，融入多種與台南相關的元素。

主題日也與台南市政府文化局合作，結合統一獅棒球文化，主視覺設計結合台南代表性文化景點，包括安平古堡、赤崁樓、億載金城、林百貨、台南美術館1館。

主題周台南棒球場也將以「台南400」主視覺進行布置，主視覺代表色之一的橘色既是獅隊主色，也是取自鳳凰花，賽事舉辦期間也正是鳳凰花盛開的季節；球隊於本次活動推出以橘色為主的限定球衣、球帽及紀念棒球，選手也將穿上主題球衣出賽，以橘色搭配台南400設計元素，重新呈現屬於台南的專屬球衣。