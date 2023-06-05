中職／兩週合約時間走成10年 「本土羅力」承載台灣回憶

當熟悉的「哩賀」再次響徹新莊棒球場，誰也沒想過一切都從短短約2週的合約開始，近10年旅台生涯換得令羅力自豪的「本土羅力」封號，台灣已成為羅力生命中很重要的部分。

2012年羅力（Mike Loree）一度以為自己的棒球生涯將要結束，當時一張來自中職Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）保障期限2個多星期的洋將合約，替他開了一扇窗，坐在飛向台灣的飛機上，羅力想著：「不論接下來發生什麼事，在接下來的兩個星期我要全力以赴、享受一切，即使結果可能不如預期，至少我知道我已經竭盡所能了。」

誰也沒想到這份一開始只有約2週期限的合約，開啟羅力近10年的旅台生涯，2012年8月18日羅力中職生涯初登板，2022年9月5日富邦悍將替羅力辦了盛大的引退儀式，當年9月11日為「洋投羅力」最後一次在中職登板。

2023年5月27日羅力以「本土羅力」身分回歸，對味全龍隊投0.1局無失分、無關勝敗，中職生涯留下241場出賽（236場先發），戰績102勝72敗，防禦率3.31。

羅力成為首名有盛大引退儀式、39號背號引退的外籍球員，也是首名取得本土身分出賽資格的外籍選手，看不懂中文的他甚至還出了中文自傳，成為中文暢銷作家。

叫我「本土羅力」 是否復出羅力秀中文：沒有

現任富邦悍將隊國際球探的羅力5月27日重新以球員身分回到新莊棒球場，大聲用招牌的「哩賀」跟球迷打招呼，現場響起歡呼聲。

媒體們開始用「本土羅力」稱呼他，被問起喜歡「洋將羅力」還是「本土羅力」（Local Loree），羅力沒有遲疑地選擇了後者，「台灣成為我生命中很大的一部分，可以取得本土球員身分，很榮耀也充滿感激。」

羅力在中職累積一軍資歷滿9年，可以不受外籍球員名額限制、以本土身分出賽，對他來說「羅力條款」的存在別具意義，「很榮幸我的名字可以被記錄在歷史上，成為第1個達成的人」。他也得意地笑說，如果未來有更多人達成，自己的名字就會一直被提起。

5月27日登板雖然只投1人次，但大家對羅力的招牌指叉球仍有高評價，從去年離開台灣之後就沒再踏上投手丘，只靠其他方式維持體態和體能，回憶當日出賽，羅力仍很有自信：「當我站上投手丘，我了解自己的身體，知道我還是很有競爭力，這不是表演性質。」

投完5球、最快球速136公里，羅力笑說，之後幾天身體真的蠻痠痛的，也覺得很累，那是一個很精彩的打席，但被問起有沒有一絲想要再回到投手丘的想法，他用中文俏皮地回答「沒有」。

對羅力來說，做出退休的決定是困難的，但做了決定後他的心情很平靜，也不曾後悔過，不會再回頭做太多假設性的回顧，「生命自有安排」。

中職新莊戰羅力開球 場邊球迷高舉布條支持中職富邦悍將隊退役洋將羅力27日以「本土」身分重返中職投手丘，成史上第一人，28日他再應邀擔任比賽開球嘉賓，現場大批球迷高舉羅力姓名拼音布條表達支持。中央社記者趙世勳攝 112年5月28日 中央社

羅力的棒球哲學：誠實面對自己

羅力出版中文自傳「完美落幕」，共同作者江奕昌用「變與不變」形容羅力，生涯中不斷地為了求生存做出改變，也不排斥改變，但維持著對棒球不變的愛。

羅力認同江奕昌的形容，「誠實面對自己」是羅力替自己棒球生涯下的註腳，羅力不是固執的人，隨著棒球生涯、身體的變化和年齡增長，需要誠實面對自己，知道哪邊需要進步、需要改變，才可以變更好。

羅力的招牌指叉球也不是生涯的開端就有，是他在2010年效力美國獨立聯盟時期，自覺沒有一顆好的變化球可以誘使打者揮空，反覆摸索練成招牌指叉球，如果沒有這個指叉球，或許就無法讓棒球生涯繼續走下去。

羅力的棒球生涯有傷勢、有失速危機，也有苦等不到合約的瓶頸，被問起在遇到挫折時，是否有哪個片刻曾經絕望的想問：「為什麼棒球之神沒有眷顧我？」

羅力直言「棒球是很困難的運動」，做好一切的準備、做到所有能做的事，結果不一定是好的，但這就是棒球生涯的一部分。

羅力相信，只要盡可能做到所有可以做到的事，做好一切的準備，面對結果無論是好是壞，都不會再有遺憾、也不會感到後悔。

從27歲來台一直打拚到37歲，羅力明白很多人等著要搶他的位置，他時刻保持警覺、戰戰兢兢就是要對得起自己工作，「我不想要讓人說，有其他人會比羅力好，我想要讓人評價，羅力就是最適合這個位置的人。」

羅力條款第一人 本土資格在中職出賽中華職棒富邦悍將退役洋將羅力（Mike Loree）成為首名動用「羅力條款」的球員，以本土資格在中職出賽外籍選手第一人，投球威力不減，但被問起是否有過一絲復出的念頭，他笑著用中文回覆「沒有」。中央社記者裴禛攝 112年6月5日 中央社

沒有布萊恩就沒有羅力 下一步是傳承

教練、家人、隊友都在羅力的棒球生涯扮演重要的角色，被問起是否有一個人的存在，是「沒有他就沒有現在羅力」，羅力回想，生命中有很多的榜樣（Role Model），其中影響他最深的是高中棒球教練布萊恩（Brian Fleury）。

布萊恩曾經告訴他：「每個選手都有1個計時器，你不知道你的時間什麼時候會結束，但是它有一天一定會用完，所以你必須感激並利用你所擁有的每一天，把每件事做到最好。」

布萊恩會在帽簷寫著「我排第3」，代表著上帝排第1、家庭排第2，這些價值觀影響著羅力，對他之後的棒球生涯，作為人、身為球員都有很大的指引，「他（布萊恩）的信念一直影響著我。」

羅力感謝爸媽的家庭教育，從小教他待人處事的道理，塑造他的人格特質，他也將這樣的人格特質運用在整個職業生涯中。

事實上羅力曾猶豫過要不要出書，但決心寫下自傳的原因，是因為這些年來的經歷和故事很特別，希望將自己的故事流傳給小孩和家族，包括從布萊恩、爸媽身上學到的東西與信念，下一步，羅力希望可以傳承給小孩和後輩。