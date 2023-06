MLB／大谷翔平8局敲致勝二壘打 教頭讚摸透投手想法

大谷翔平以為的保送沒出現,下一球反倒掃出一支致勝二壘打,幫助天使以2:1擊敗太空人隊,避免在4連戰遭到橫掃,總教練尼文(Phil Nevin)大讚這個關鍵打席,大谷摸透投手的想法。

大谷此役4打數1安打,前3打席空手而歸後,第8局在1:1、一壘有人時站上打擊區,面對投手馬頓(Phil Maton),大谷在1好3壞時的第5球,一顆74.9哩的曲球削到好球帶,大谷沒出棒,一度以為自己有機會獲得保送,但主審比出好球判決,大谷繼續打擊,下一球的結局更好。

Sho RBI Double ⚔️✅

Shohei Ohtani doubles & Zach Neto scores during the 8th inning against the Houston Astros at Minute Maid Park. Angels take the lead! 🎉

