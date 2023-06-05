快訊

5億高中生手臂針孔與急救無關？ 賴母律師團發3點聲明斥中檢

美華府突傳「音爆巨響」！F-16戰機緊急升空 攔截侵犯領空小飛機

台股開16,714點早盤小漲13點 台積電跌2元開560元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平8局敲致勝二壘打 教頭讚摸透投手想法

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平敲出致勝二壘打。 美聯社
大谷翔平敲出致勝二壘打。 美聯社

大谷翔平以為的保送沒出現，下一球反倒掃出一支致勝二壘打，幫助天使以2：1擊敗太空人隊，避免在4連戰遭到橫掃，總教練尼文（Phil Nevin）大讚這個關鍵打席，大谷摸透投手的想法。

大谷此役4打數1安打，前3打席空手而歸後，第8局在1：1、一壘有人時站上打擊區，面對投手馬頓（Phil Maton），大谷在1好3壞時的第5球，一顆74.9哩的曲球削到好球帶，大谷沒出棒，一度以為自己有機會獲得保送，但主審比出好球判決，大谷繼續打擊，下一球的結局更好。

面對又一顆曲球，大谷這次掃向右外野的深遠飛球，直擊全壘打牆，這支二壘打送回天使的超前分。

尼文大讚大谷在這個打席的表現，「馬頓是全聯盟面對左打的佼佼者，但大谷很清楚他的想法，那是個很出色的打席。」

天使在系列賽前3戰都輸給太空人，3場比賽的得點圈共計34打數只有6安打，打擊率1成76；今天的致勝安打，也不是出現在得點圈有人的情況，尼文就說：「我知道這不是得點圈安打，但也算很接近了。」

天使

延伸閱讀

棒球／帕菲克結盟CAA 業務包括代表大谷翔平洽談台灣廠商合作

特派記者強行採訪大谷翔平遭球團封殺！TVBS回應了

MLB／官網第4版王牌投手排名 大谷翔平並列第10

MLB／大谷翔平對白襪單場雙響 第2轟459英尺刷新生涯紀錄

相關新聞

中職／王正棠奪單場MVP 悍將逆轉勝桃猿

富邦悍將在客場與樂天桃猿進行三連戰的最終戰，悍將王正棠5打數，擊出陽春全壘打在內的3安打，有3分打點，跑回2分，助球隊以...

中職／掛念相隔633天的MVP 王正棠與女兒之約未完待續

賽前練習時被隊友暴傳球打到左肩，王正棠差點以為自己上不了場，沒想到他不僅先發第3棒、右外野手，還以3安、3分打點幫助富邦...

中職／池恩齊爆哭學長抱入懷 悍將贏球丘總點出修正處

富邦悍將隊19歲游擊手池恩齊今天繳了不少學費，失誤、跑壘失誤、被牽制出局樣樣來，賽後忍不住痛哭，學長們也趕緊上前秀秀，總...

MLB／大谷翔平8局敲致勝二壘打 教頭讚摸透投手想法

大谷翔平以為的保送沒出現，下一球反倒掃出一支致勝二壘打，幫助天使以2：1擊敗太空人隊，避免在4連戰遭到橫掃，總教練尼文（...

中職／悍將20安 逆轉桃猿

富邦悍將隊成功運用規則賦予的第三次挑戰權，成為昨晚8局上5分大局的引線，最終以10：7逆轉擊敗樂天桃猿隊，全場敲出20支...

中職／悍將20安刷紀錄大逆轉 廖健富2轟成空響

富邦悍將隊今晚猛敲20支安打，創下該隊本季新高，集中火力在後段賽事，6到8局灌進8分演出逆轉秀，以10：7擊敗樂天桃猿隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦