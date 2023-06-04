中職／掛念相隔633天的MVP 王正棠與女兒之約未完待續

賽前練習時被隊友暴傳球打到左肩，王正棠差點以為自己上不了場，沒想到他不僅先發第3棒、右外野手，還以3安、3分打點幫助富邦悍將隊以10：7擊敗樂天桃猿隊，獲選相隔633天的單場MVP，他還有女兒的約定待達成。

回憶賽前狀況，王正棠摸了摸自己的肩膀，「剛要走上場，就被葉子霆的暴傳球打到，當下手有點舉不起來，還以為不能打了，想說怎麼這麼衰。」

但王正棠沒受到影響，7局上還掃出本季第二轟，8局上更敲出追平安，王正棠表示：「大家不放棄，團隊最近打擊狀況好，今天安打比對方多，只不過他們有雙響砲，我們得分效率上沒那麼好。」

對於7局上的全壘打，王正棠沒有特別感覺，倒是記得自己是相隔2年才又獲選MVP，他記得沒錯，前一次已經是2021年9月9日，會記憶深刻原因是與女兒的約定。

王正棠說：「女兒希望我能夠得到MVP跳舞，不過今天不是在主場。」至少另一約定可以達成，那就是送給女兒全壘打娃娃，由於有兩個女兒，敲出兩轟才能分得公平。