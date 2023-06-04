中職／池恩齊爆哭學長抱入懷 悍將贏球丘總點出修正處

富邦悍將隊19歲游擊手池恩齊今天繳了不少學費，失誤、跑壘失誤、被牽制出局樣樣來，賽後忍不住痛哭，學長們也趕緊上前秀秀，總教練丘昌榮表示，年輕球員出賽難免要付出些成本。

池恩齊今天首局敲出雙殺打，3局上又疑似記錯出局數跑壘過頭，讓對手製造雙殺守備，8局下接左外野飛球沒判斷好出現落地失誤，9局上敲出本場第2安，卻又在一壘被牽制出局，悍將雖然最終以10：7贏球，但累積下來的壓力，令他自責落淚。

悍將學長們對他很友善，3局上跑壘失誤後，三壘手李宗賢在換局時搭肩指點，賽後痛哭時，隊長范國宸與投手曾峻岳都上前抱頭安慰。

總教練丘昌榮表示，就如賽前所說，池恩齊是有能力的球員，才會安排他先發，只不過年輕球員需要時間養成，「球隊有空間給他成長，但也要記得這是職棒。」

除了池恩齊外，丘昌榮也點名高國麟在6局上的跑壘失誤，「雖然贏球，但前面很多跑壘、暗號的狀況，加上先發投手局數不多，中繼投手也比較辛苦，6、7、8局有追回來，球員沒有放棄，這點值得肯定。」

8局攻下5分，另一關鍵是丘昌榮適時「挑戰」，雖然限定的2次已經用完，但面對明顯沒完成的雙殺，丘昌榮向主審請示後獲得主審啟用7局後才有的主動裁量權，電視輔助判決後，從3出局變成1出局兩人在壘，才有後面4支安打。