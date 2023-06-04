聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將20安刷紀錄大逆轉 廖健富2轟成空響
富邦悍將隊今晚猛敲20支安打，創下該隊本季新高，集中火力在後段賽事，6到8局灌進8分演出逆轉秀，以10：7擊敗樂天桃猿隊。
猿隊前5支安打就攻下6分，廖健富連兩打席轟出全壘打，2局下先轟出陽春砲，3局下則是接在朱育賢的2分打點二壘打後，轟出一發兩分砲，再前面還有楊晉豪的追平高飛犧牲打。
悍將前面狂敲15支安打，僅僅攻下5分，原因在其中只有2支長打，包括7局上王正棠的陽春砲，加上2次雙殺打，以及3局上池恩齊跑壘失誤變雙殺守備，6局上高國麟也有一次跑壘失誤，都斷送攻下大局的機會。
不過悍將8局上用4支安打就換回5分，先是1出局一壘有人時，池恩齊敲出投手方向高彈跳球，陳禹勳選擇傳二壘，但雙殺不成，原本池恩齊被判出局，用完2次挑戰的悍將請求主審啟動7局後審視權，主審同意後經電視輔助改判安全上壘。
1出局、一二壘有人局面，悍將先靠王正棠的中間穿越安打追平比數，范國宸再補上一支1分打點安打，演出逆轉，辛元旭再一支1分打點安打，把陳禹勳打退場，申皓瑋面對楊彬敲出二壘安打，再打回2分。
猿隊先發投手黃子鵬投6局雖然被敲出13支安打，但只丟掉3分，還是優質先發，另有2次三振、1次四壞保送，退場時的勝投資格再8局上飛了。
悍將投手安得勝本季轉戰後援7場後，今天首次先發，5局被敲5支安打包括2轟，丟掉6分，靠隊友逃過敗投。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言