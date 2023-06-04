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中職／悍將20安刷紀錄大逆轉 廖健富2轟成空響

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
王正棠擊出全壘打。 擷圖自畫面
王正棠擊出全壘打。 擷圖自畫面

富邦悍將隊今晚猛敲20支安打，創下該隊本季新高，集中火力在後段賽事，6到8局灌進8分演出逆轉秀，以10：7擊敗樂天桃猿隊。

猿隊前5支安打就攻下6分，廖健富連兩打席轟出全壘打，2局下先轟出陽春砲，3局下則是接在朱育賢的2分打點二壘打後，轟出一發兩分砲，再前面還有楊晉豪的追平高飛犧牲打。

悍將前面狂敲15支安打，僅僅攻下5分，原因在其中只有2支長打，包括7局上王正棠的陽春砲，加上2次雙殺打，以及3局上池恩齊跑壘失誤變雙殺守備，6局上高國麟也有一次跑壘失誤，都斷送攻下大局的機會。

不過悍將8局上用4支安打就換回5分，先是1出局一壘有人時，池恩齊敲出投手方向高彈跳球，陳禹勳選擇傳二壘，但雙殺不成，原本池恩齊被判出局，用完2次挑戰的悍將請求主審啟動7局後審視權，主審同意後經電視輔助改判安全上壘。

1出局、一二壘有人局面，悍將先靠王正棠的中間穿越安打追平比數，范國宸再補上一支1分打點安打，演出逆轉，辛元旭再一支1分打點安打，把陳禹勳打退場，申皓瑋面對楊彬敲出二壘安打，再打回2分。

猿隊先發投手黃子鵬投6局雖然被敲出13支安打，但只丟掉3分，還是優質先發，另有2次三振、1次四壞保送，退場時的勝投資格再8局上飛了。

悍將投手安得勝本季轉戰後援7場後，今天首次先發，5局被敲5支安打包括2轟，丟掉6分，靠隊友逃過敗投。

桃猿隊指定打擊廖健富二、三局背靠背擊出陽春及2分全壘打。記者侯永全／攝影
桃猿隊指定打擊廖健富二、三局背靠背擊出陽春及2分全壘打。記者侯永全／攝影

陳禹勳 樂天桃猿

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