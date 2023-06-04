中職／王鏡銘500場出賽之夜砸鍋加敗投 兄弟單局7分獵殺猛獅

統一獅隊37歲老將王鏡銘的500場出賽，成為黯淡的紀錄之夜，今天在第8局登板，成為中信兄弟隊的攻勢開關，中繼0.2局被敲4安打、失4分，戰局在他手中風雲變色，獅隊從2：0領先到追平、落後，最終以5：9輸給兄弟，王鏡銘承擔救援失敗、敗投。

獅隊先發投手古林睿煬投6局僅被敲出3安打，分布在3個半局，兄弟帶來威脅的攻勢不多，第6局陳文杰掃出二壘打加上失誤站上三壘，下一棒周思齊纏鬥12球，結局是擊出內野飛球出局，堪稱此役古林睿煬所面對最危急的時刻，得以全身而退，帶著勝投資格退場卻遭砸鍋。

獅隊啟動牛棚後，兄弟明顯出現更好的進攻機會，第7局面對劉軒荅無人出局就連敲2安，短打推進二、三壘有人，江坤宇掃向右外野方向的飛球先是遭到接殺，林安可長傳在本壘攻防戰擋下許基宏，讓兄弟空手而歸。

王鏡銘第8局登板，成為史上第4位完成500場出賽的投手，接連被王威晨、陳文杰敲安，也在一出局就面臨一、三壘有人危機，這回兄弟沒再錯過，陳子豪的安打先幫兄弟破蛋，張志豪代打再揮追平安；獅隊換投已止不住兄弟的攻勢，兄弟單局敲出7安、攻下7分逆轉戰局。

張志豪9局上再補上兩分砲擴大為7分領先，獅隊下半局則以連3棒安打開局，林益全的二壘打帶2分打點，兩出局後，邱智呈的內野安打再送回林益全，逼出呂彥青關門，一登板再對陳傑憲投出保送，胡金龍打出右外野飛球進手套，終於底定戰果。

兄弟由洋投德保拉先發，投7局被敲5安打、失2分，拜兄弟8局上逆轉之賜，讓他當場從敗投變勝投，收下本季第5勝。