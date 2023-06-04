棒球／日本怪物高中生佐佐木麟太郎 3場4轟對手也折服

備受日本職棒關注的花卷東高校三年級「怪物高中生」佐佐木麟太郎，這兩天3場比賽共敲4轟，精采打擊表現讓對手也折服。他至今敲134支全壘打，持續推升日本高中生最多轟紀錄。

佐佐木麟太郎過去只花一年時間，就追平花卷東「老學長」、美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使球星大谷翔平當年花3年才達到的高中總計56轟，目前累計134轟遙遙領先紀錄上第2名清宮幸太郎的111轟。

日本報知體育等報導，愛知縣高校野球連盟（簡稱愛知高野連）為推廣及活化高校棒球，今年第9度舉辦邀請賽，花卷東作為受邀高校，6月3日在愛知縣小牧市民球場與該縣名校東邦高校及愛知工業大學名電高校，各進行一場邀請賽。

愛知縣內高校曾在日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）及日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）拿過19次冠軍，居日本47個都道府縣亞軍地位，而佐佐木麟太郎昨天就在這個「棒球王國」表演驚人打擊能力。

佐佐木麟太郎昨天兩場比賽9打數5安打9分打點，包括3支轟到場外的全壘打。

在出戰打進今年春季甲子園16強的東邦高校，佐佐木麟太郎看準東邦當家投手山北一颯一顆內角偏低直球，揮出直接送到右外野方向場外的大號全壘打。山北挨轟後說，「真的厲害，無話可說，腦袋一片空白」。

佐佐木麟太郎接著又從東邦第2位投手片山恭手上，敲出一支同樣飛到場外的全壘打。花卷東終場以5比4險勝「地主隊」東邦，重點是佐佐木麟太郎全場3安、一人包辦花卷東的5分打點。

花卷東昨天在另一場比賽對戰愛工大名電，佐佐木麟太郎選中投手一顆外角直球轟出場外，推估飛行距離約130公尺。

花卷東今天接著在邀請賽對戰至學館高校，佐佐木麟太郎8局上再敲2分砲，兩天連續3場比賽開轟，高中生涯累計134轟，續寫日本高中生最多紀錄。

佐佐木麟太郎今天雖然前3打席都被三振，但第4打席開轟後又在9局再補敲1安，總計5打數2安打3打點，為球隊最後以8比5逆轉勝做出貢獻，連對手至學館監督麻王義之都說，「被三振3次後還能敲2安，真的是很棒的打者，值得佩服」。

佐佐木麟太郎2005年出生岩手縣北上市，現年18歲，從小接觸棒球，高一春季開始打第2棒守一壘，同年秋季轉打第3棒。他身高184公分、體重113公斤，右投左打，父親是花卷東監督，被視為大谷翔平與菊池雄星的恩師。大谷翔平與菊池雄星都畢業於花卷東，菊池是大谷學長。

岩手縣在過去10多年來陸續誕生「怪物高中生」，包括目前在大聯盟闖蕩的菊池雄星、大谷翔平及在日職表現優異的佐佐木朗希，未來佐佐木麟太郎能否跟同縣前輩們一樣在職棒大放異彩，已成日本球迷關注焦點之一。