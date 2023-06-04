中職／池恩齊初先發有好評 與劉俊豪競爭游擊

富邦悍將隊昨天首度將池恩齊排在先發游擊，表現獲得總教練丘昌榮肯定，今天繼續先發，在王勝偉受傷缺陣下，游擊防區要由池恩齊、劉俊豪一同競爭。

池恩齊昨天是升上一軍後首度先發游擊，丘昌榮表示，他的運動能力相當出色，「好幾球是靠瞬間反應，作得很好。」不過也由於才第一次，丘總也認為確實比賽理解、解讀能力上，還需要實戰經驗累積，「有些狀況可以先放到頭腦裡準備好。」

王勝偉在二軍比賽接球時右手骨裂，上半季有可能全都報銷，丘總指出，王勝偉的重要性就是在年輕球員遇到撞牆期時，可以穩住球隊，如今要期待池恩齊、劉俊豪扛起中線，「不過他們都還年輕，需要時間淬鍊。」

李宗賢在游擊防區也有經驗，不過今年主守三壘在攻守兩端表現都很出色，丘昌榮坦言，球隊有想過是否讓李宗賢回防游擊，但也希望他在現在的位置上能夠更穩定一些，「再給他一些時間」。

另外因應今天安得勝上一軍先發，將外野手孔念恩下二軍，丘總表示，孔念恩季初表現不錯，但也跟二軍總教練陳金鋒討論過，可能近期體能上有些撞牆，讓他先下去調整。

辛元旭前天被觸身球打到手，昨天賽前練習完不太能順暢施力，因此未安排出賽，丘昌榮說：「今天看起來就沒問題，讓他回先發，先擔任指定打擊。」辛元旭也是本日壽星。