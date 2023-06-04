日職／宋家豪後援1局無失分 吳念庭二軍選3次保送

日職交流賽今天樂天金鷲隊台灣投手宋家豪後援登板，投1局被山田哲人敲二壘安打，不過最後化解危機沒有掉分；西武獅隊的吳念庭則是在二軍展現選球功力，單場選到3次保送。

樂天金鷲隊與東京養樂多燕子隊交手的賽事，宋家豪在8局下、球隊落後3分時登板投球，他讓長岡秀樹擊出右外野飛球出局後，賞給內山壯真三振，接著雖然被山田哲人敲出二壘安打，且出現暴投形成三壘有人危機，不過最後讓山崎晃大朗擊出左外野飛球出局化解。

總計宋家豪用14球投1局，被敲出1支安打，沒有失分，此役最快球速148公里，目前防禦率3.65。

此戰養樂多隊在1局下就展開攻勢，山崎晃大朗、青木宣親選到保送後，村上宗隆、桑塔納（DomingoSantana）、中村悠平都敲出安打，攻下3分奠定勝基，之後又陸續攻下2分，終場養樂多隊以5比2擊敗樂天。

日職二軍賽事，西武獅隊的台灣選手吳念庭先發打第4棒、擔任一壘手，前3打席全部選到保送上壘，第9局則是擊出二壘滾地球出局，目前在二軍打擊率2成90。最終西武獅隊二軍則是以1比2不敵千葉羅德隊二軍。