中職／選秀度小年 猿隊曾總放眼大學生
距離中職季中選秀剩下1個多月，選秀順位排第5的樂天桃猿隊較為被動，談起今年方向，總教練曾豪駒認為投手需要補強，今年目光也可能轉向大專生。
曾豪駒分析，球隊近期投手戰力比較固定，需要新血，如果有好的人選可以加入牛棚，也會選擇，但還需要先看選秀名單才能討論。
今年選秀池偏小，更考驗球隊擇才能力，曾豪駒也指出，未必會向往年一樣，以高中生為主，「大學生如果有好的人選，也會跟球團商量。」
猿隊近年選秀首輪第一指名，除了旅外球員外，多半是高中生，去年選秀選進8人更全都是高中生，曾豪駒表示，近期持續選擇高中生，目前球員年齡相仿，也需要一些不同年紀的球員加入。
曾豪駒也認為，高中生進入職棒後，像廖健富這樣能夠立刻站穩一軍的是少數，多半需要時間建立身體素質，才能應付120場比賽，「大學生可能身體素質已經養成好了」。
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