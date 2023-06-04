快訊

大雨來襲！北市中山區時雨量36毫米 萬華中正一級淹水警戒

3小時內恐積淹水！午後雨彈炸桃園 中壢、八德2級淹水警戒

台大學生劉家儀香港哀悼六四傳遭捕 港警僅公告「拘捕4人」

中職／好熱！江少慶考慮解除封印：讓肌肉跑出來

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊江少慶拿著自己當封面的職棒雜誌，為明星賽催票。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊江少慶拿著自己當封面的職棒雜誌，為明星賽催票。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊江少慶在6月第一場登板，僅投4.1局就丟掉6分（5分責失），台灣的熱氣、溼度確實對投球是一大考驗，開季至今一直穿著長袖內襯的江少慶也說：「會討論，看是不是要解除封印，讓肌肉跑出來。」

江少慶今年穿上長袖後，表現就一直不錯，一度占據防禦率王、三振王，但昨天面對樂天桃猿隊，被敲了10支安打，失分創下個人本季新高，賽後防禦率2.52讓出王座，也僅有3次三振。

「感覺對方打者應該有設定策略。」江少慶表示，自己昨天狀況不到特別糟，但對方有意識鎖定，各種球路都有被攻擊，不過直球被打偏多，「可能前一場對他們投了10次三振，他們有研究。」

至於氣候影響，江少慶表示，昨天確實溫度、溼度偏高，「畢竟快進入夏天，去年一整季也有經歷過。」江少慶開玩笑說：「也不可能說蓋10幾個巨蛋嘛，只能不去想。」

在炎熱氣候下堅持穿長袖，江少慶表示，過去在美國都穿無袖內襯，但看到亞洲有投手穿長袖，為了避免手臂流汗影響到手指，也跟進「換裝」，不過最近投手教練也有討論過，是不是要解除封印，「讓肌肉跑出來，它現在關起來了。」

或許明星賽就有機會看到無袖版的江少慶，他笑說：「那我可能要再練一下，怕大家失望。」江少慶也不忘幫自己催票，「希望大家多買雜誌，不要只看照片，要記得投票。」本期職棒雜誌採雙封面，其中一版本主角就是江少慶。

江少慶 樂天桃猿 明星賽

延伸閱讀

中職／7局續投有原因 曾仁和加碼開唱還傲嬌「不想欸」

中職／桃猿4.1局射穿江少慶 終破桃園假日沒贏球魔咒

中職／MVP讓丘總問號「人帥真好」 江少慶出來看到8分好開心

中職／江少慶王牌回神不意外 王維中讚自律如C羅

相關新聞

中職／選秀度小年 猿隊曾總放眼大學生

距離中職季中選秀剩下1個多月，選秀順位排第5的樂天桃猿隊較為被動，談起今年方向，總教練曾豪駒認為投手需要補強，今年目光也...

中職／好熱！江少慶考慮解除封印：讓肌肉跑出來

富邦悍將隊江少慶在6月第一場登板，僅投4.1局就丟掉6分（5分責失），台灣的熱氣、溼度確實對投球是一大考驗，開季至今一直...

中職／主揪五貓團 陳晨威應球迷要求：與貓共存

樂天桃猿隊「動紫趴」有一大爆點，外野手陳晨威昨晚開唱「學貓叫」，正面面對因負面新聞而來的梗，陳晨威今天也大方回應：「未來...

日職／松本真理香為巨人開球 驚人下勾投球結果全場都騷動了

日本職棒跨聯盟交流賽，讀賣巨人隊於主場迎戰日本火腿隊到訪，賽前請來39歲日本女演員松本真理香進行開球儀式，只見松本上場架勢十足，但卻在投手板上一直磨來磨去遲遲不出手，連蹲捕的捕手都快受不了，好不容易終

棒球／帕菲克結盟CAA 業務包括代表大谷翔平洽談台灣廠商合作

帕菲克國際運動行銷今天宣布，與美國前三大的經紀公司Creative Artists Agency（簡稱CAA）簽訂3年合...

玉山盃青棒／桃園奪隊史第8冠 林維恩拿下MVP

玉山盃青棒賽昨天落幕，桃園市隊以11：5擊敗台東縣隊，拿下隊史第8冠寫下賽史新高，也取得今年在台灣舉行的U18世界盃組訓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦