中職／好熱！江少慶考慮解除封印：讓肌肉跑出來

富邦悍將隊江少慶在6月第一場登板，僅投4.1局就丟掉6分（5分責失），台灣的熱氣、溼度確實對投球是一大考驗，開季至今一直穿著長袖內襯的江少慶也說：「會討論，看是不是要解除封印，讓肌肉跑出來。」

江少慶今年穿上長袖後，表現就一直不錯，一度占據防禦率王、三振王，但昨天面對樂天桃猿隊，被敲了10支安打，失分創下個人本季新高，賽後防禦率2.52讓出王座，也僅有3次三振。

「感覺對方打者應該有設定策略。」江少慶表示，自己昨天狀況不到特別糟，但對方有意識鎖定，各種球路都有被攻擊，不過直球被打偏多，「可能前一場對他們投了10次三振，他們有研究。」

至於氣候影響，江少慶表示，昨天確實溫度、溼度偏高，「畢竟快進入夏天，去年一整季也有經歷過。」江少慶開玩笑說：「也不可能說蓋10幾個巨蛋嘛，只能不去想。」

在炎熱氣候下堅持穿長袖，江少慶表示，過去在美國都穿無袖內襯，但看到亞洲有投手穿長袖，為了避免手臂流汗影響到手指，也跟進「換裝」，不過最近投手教練也有討論過，是不是要解除封印，「讓肌肉跑出來，它現在關起來了。」

或許明星賽就有機會看到無袖版的江少慶，他笑說：「那我可能要再練一下，怕大家失望。」江少慶也不忘幫自己催票，「希望大家多買雜誌，不要只看照片，要記得投票。」本期職棒雜誌採雙封面，其中一版本主角就是江少慶。