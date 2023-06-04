帕菲克結盟CAA 業務包括代表大谷翔平洽談台灣廠商合作

帕菲克國際運動行銷今天宣布，與美國前三大的經紀公司Creative Artists Agency（簡稱CAA）簽訂3年合作合約，雙方攜手為台灣職棒球員帶來更全方位的服務，旗下的潘文輝成為這項合作下首位台灣球員。

帕菲克國際運動行銷成立於2012年，旗下逾30位職棒選手；CAA則是結合運動與演藝經紀的經紀公司，跨足北美4大職業運動及演藝圈，在運動與娛樂產業有舉足輕重的地位，旗下棒球部門經紀選手包括大谷翔平、台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）也是他們的客戶。

帕菲克與CAA結盟，目前效力費城人體系的潘文輝正是這個合作的首位台灣籍球員，在美國期間不論是球場上裝備、訓練上的需求，或是場外的行銷宣傳，將由CAA為球員提供最即時及全方位的服務，帕菲克期望透過這次的合作，引入更完整的運動經紀服務給旗下選手，在美期間可以無後顧之憂打拚。

帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示，多年以來抱著寧缺勿濫的心態，尋找美國合作夥伴，希望給離鄉背井的台灣選手更優質的照顧，很高興這一天的到來，與CAA合作感到無比的榮幸。

CAA代表表示，「我們非常興奮並期待這次的合作，真的很高興能和潘文輝見面並有更多的時間相處，他是個非常優秀的球員，很期待也看好日後的合作發展。」

此外，這項台美經濟公司合作是雙向的，帕菲克也會在CAA的選手名單中持續尋找可用之兵引進中職，也將代表包括大谷翔平在內的CAA的客戶，與台灣的廠商洽談異業結盟的機會。